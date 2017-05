Arzignano, Samuel Guiotto sollevato dall'incarico di assessore

Il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin ha annunciato l'interruzione del percorso amministrativo dell'assessore Samuel Guiotto.

La decisione arriva come conseguenza dell'assunzione da parte di Guiotto della carica di Presidente del Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo 1,

"Valutate con attenzione le funzioni e le responsabilità in capo alla mia squadra, consultatomi con tutti i Capigruppo, nel ringraziare il signor Guiotto per l'azione svolta come assessore e facendogli gli auguri di un buon lavoro - ha dichiarato Gentilin - unanimemente abbiamo condiviso l'opportunità di interrompere il suo impegno come assessore. Il Comitato Genitori svolge, infatti, una funzione delicata e strategica nelle relazioni tra mondo della scuola ed Amministrazione comunale, nell'individuazione dei bisogni a cui il Comune deve dare risposte concrete. Ecco perché siamo giunti alla conclusione che il ruolo di presidente o anche solo di componente il comitato genitori deve poter essere svolto in piena autonomia, senza vincoli che possano derivare dall’esercizio di una funzione politica nell’ambito dell’Amministrazione con cui lo stesso deve costantemente rapportarsi”.



La scelta, quindi, condivisa da tutta l'Amministrazione è stata quella di interrompere il percorso amministrativo, per lasciare la più ampia libertà di operatività al signor Guiotto.