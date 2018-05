Polemiche sul campo Nomadi di via Nicolosi, Equizi: "Mai stato chiuso"

"Campo nomadi di Via Nicolosi chiuso? Ma ci faccia il piacere!!!"

Così la candidata a sindaco di Vicenza Franca Equizi ha sollevato il polverone sulla vicenda dell'area che dovrebbe essere stata sgomberata dai nomadi. In una nota la politica spiega:

"Ricordiamo che, circa vent’anni fa, una famiglia nomade acquisto un terreno agricolo in Via Nicolosi, vi realizzò un campo nomadi abusivo e ottenne incomprensibilmente anche gli allacciamenti da AIM. Costruirono varie baracche e la situazione era spaventosa per l’assenza dei servizi igienici. La giunta Hullweck tramite l’allora assessore Sorrentino, oggi candidato con Rucco, fece ben poco e dichiarò spesso di avere le mani legate. Costui, nonostante le numerose raccolte firme dei residenti e le denunce in consiglio comunale della sottoscritta, annunciava continuamente l’imminente sgombero dell’area, ma, a quanto mi risulta, l’area è sempre stata occupata e lo è ancora pur essendo cambiata l’amministrazione".

Ma Equizi punta il dito anche contro il suo avversario alle amministrative, il candidato sindaco per il centrosinistra Otello Dalla Rosa:

"La questione è finita nel dimenticatoio, ma sorprendentemente, qualche giorno fa, il candidato sindaco di centrosinistra Dalla Rosa ha dichiarato che questo campo è chiuso. Ho eseguito un sopralluogo e il campo, seppur nascosto da una fitta vegetazione incolta, esiste ancora. Sono presenti tende, veicoli e tanti e tanti rifiuti di vario genere. Una discarica abusiva a cielo aperto che ritengo molto pericolosa per la salute pubblica. Dall’interno provenivano inoltre rumori e voci, segno che erano presenti persone. Temo che Dalla Rosa sia stato male informato e, viste le sue dichiarazioni, ritengo che l’amministrazione uscente abbia perso il controllo del territorio o finga di non sapere cosa accade li.

Sottolineo che le amministrazioni degli ultimi vent’anni hanno fatto tanti proclami, ma pochi fatti per risolvere questo caso e, di fatto, hanno ingannato i cittadini".

Infine la candidata promette che se sarà sindaco "farò immediatamente ripulire l’area e avvierò la procedura per acquisire il terreno al patrimonio comunale. Con me il tempo delle bugie, delle false verità, del tergiversare e dei finti interventi è finito. Io sarò per davvero un sindaco sceriffo non per finta come Variati"