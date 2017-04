Piano cave, assessore regionale Bottacin: "Massima tutela dell'ambiente"

L'assessore regionale alla difesa del suolo e all’ambiente Gianpaolo Bottacin ha presentato oggi in Seconda Commissione consiliare il piano cave.

"Dopo l'impugnazione da parte del governo nazionale del nostro articolo di legge regionale approvato in dicembre - sottolinea l'assessore -, oggi abbiamo presentato il nuovo piano cave che ne riprende peraltro la filosofia e i cui principi cardine sono il divieto di aprire nuove cave e un massimo 9.5 milioni di metri cubi di ampliamenti nei prossimi dieci anni".

"Ma non solo: tutti gli ampliamenti – dettaglia Bottacin - dovranno passare tramite la Commissione VIA e le autorizzazioni sugli ampliamenti saranno date dalle Province e non più dalla Regione".

“La cosa che più mi piace sottolineare di questo nuovo piano - conclude Bottacin - è che, differentemente dai soliti proclami allarmistici di una certa sinistra, va invece proprio nella direzione di tutelare massimamente l'ambiente; auspico pertanto che almeno questa volta riusciremo a superare i problemi creatici in precedenza dal governo”.