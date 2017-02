Pfas, Regione Veneto approva la Commissione di inchiesta

Questione Pfas: approvata dalla prima commissione del consiglio regionale l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Lo ha annunciato il presidente, Marino Finozzi, della Lega Nord.



L'ANNUNCIO: VIDEO



"Si tratta di una commissione d'inchiesta proposta dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, ma che l'intera commissione ha approvato ed alla quale molti consiglieri regionali di tutte le forze politiche hanno dato la propria adesion - ha spiegato Finozzi - Fare chiarezza rispetto a quanto è successo, fotografando la situazione attuale e specificando quali sono i provvedimenti che la Regione, la quale sulla questione è parte lesa, può adottare per far sì che le conseguenze di quell'inquinamento possano essere ridotte al minimo possibile".



"Ho appreso con piacere della proposta di costituzione della Commissione d'inchiesta consiliare sui PFAS, certo che sarà in grado di garantire tutti gli approfondimenti sulla questione. E proprio per questo rinnovo la mia disponibilità ad essere ascoltato per primo in tale commissione garantendo la massima collaborazione". Lo dichiara l’Assessore regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin. "In tale sede - prosegue l'assessore - ci sarà modo così di evidenziare tutte le azioni messe in campo dalla Regione Veneto fin dal 2013, non appena lo studio di CNR e Ispra evidenziò la presenza delle sostanze perfluoroalchiliche lungo i bacini del Fratta Gorzone, dell'Arno e del Po, tra cui anche la tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria, fatta tramite Arpav, nel luglio del 2013secondo quanto previsto dagli articoli 440 e 452 del codice penale".