Pfas, M5S in procura: acquisite lettera di Mantoan e relazione regionale

All’appuntamento hanno partecipato il senatore Enrico Cappelletti, il consigliere regionale Manuel Brusco, la consigliera comunale Sonia Perenzoni e l’avvocato Edoardo Bortolotto: si è trattato di un incontro durante il quale il Movimento ha espresso grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Veneto.

Assieme al Procuratore capo c’erano i pm Barbara De Munari e Hans Roderich Blattner, che seguono la vicenda dei Pfas. Gli esponenti del M5S hanno portato all’attenzione della Procura della Repubblica di Vicenza i documenti che hanno fatto molto scalpore nelle scorse settimane: la relazione sulle patologie legate all’assunzione delle sostanze perfluoroalchiliche e la lettera d’accompagnamento del direttore generale della sanità veneta, Domenico Mantoan.

Quest’ultima nota, nella quale Mantoan ribadisce la necessità di spostare quanto prima la fonte dell’inquinamento, è stata al centro di un gravissimo caso politico: alcuni esponenti della giunta veneta, fra cui gli assessori Bottacin e Coletto, pur essendone a conoscenza, non l’hanno trasmessa al governatore Zaia.

Il presidente della Regione non ha gradito affatto questa omissione e voci insistenti parlano di un possibile siluramento di qualche assessore per questo motivo. "È ciò che abbiamo chiesto anche noi come M5S - dicono gli esponenti del Movimento - qui c'è di mezzo la salute dei veneti, oltre alla dignità di chi rappresenta il governo della Regione". Il materiale portato in Procura dalla delegazione a 5 Stelle è stato acquisito e verrà messo agli atti.