Pesca, Sergio Berlato: "Tutela della salute e della sicurezza"

La Terza Commissione consiliare ha dato via libera a diversi provvedimenti presentati dalla Giunta regionale del Veneto che porteranno alla predisposizione di bandi finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura, attingendo in parte dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

“Con tale specifico provvedimento si va ad incidere con interventi specifici per tre filoni di investimento: sviluppo della pesca, sviluppo sostenibile dell’acquacoltura e misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione – spiega il Presidente della Terza Commissione Sergio Berlato - questi interventi, come previsto dalle politiche europee del FEAMP rientrano nella progettualità del periodo 2014 – 2020. Si tratta di fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) che per ogni misura prevista prevedono interventi mirati.”

Nello specifico della pesca, gli interventi sono relativi principalmente alla tutela della salute e della sicurezza, limitazioni dell’impatto della pesca e adeguamento della stessa alla protezione della specie, implementazione di partenariati tra esperti scientifici e pescatori, diversificazione e nuove forme di reddito e innovazioni connesse alla conservazione delle risorse biologiche.

Per l’acquacoltura invece le misure riguardano l’innovazione, gli investimenti produttivi finalizzati sia a migliorare l’integrazione di questa attività con l’ambiente circostante sia l’efficienza energetica delle imprese. Infine le misure connesse alla commercializzazione riguardano la competitività delle imprese, misure per una maggiore garanzia di trasparenza e tracciabilità dei prodotti in relazione anche alle condizioni igieniche e alla sicurezza di lavoro degli operatori.

“Parliamo di uno stanziamento di euro 7.219.427,00 di cui il 50% di fondi europei. Si tratta di un’importante opportunità per tutto il settore che non possiamo lasciarci sfuggire e per la quale la Commissione da me presieduta ha riservato una particolare attenzione, dando prontamente un parere favorevole al lavoro fatto dalla Giunta regionale del Veneto” – afferma in conclusione della nota il Presidente Sergio Berlato.