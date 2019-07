Pace fatta tra Rucco e Berlato: FdI rientra in maggioranza

Il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco ed il Coordinatore Veneto di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, dopo la rottura delle settimane scorse, con l'uscita dalla giunta di Isabella Dotto e il passaggio tra i banchi dell'opposizione dei consiglieri di Fdi, al termine di un incontro che si è svolto martedì, hanno trovato l'accordo per una nuova intesa all'interno della maggioranza di Governo della Città.



«Una ritrovata convergenza con il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia che garantisce l'appoggio in consiglio all'amministrazione del sindaco Rucco che, a sua volta, conferma il costante coinvolgimento dei rappresentanti del Partito di Giorgia Meloni sulle scelte strategiche e sulle linee programmatiche per il futuro della città - spiega il portavoce del sindaco in una nota - Viene così sancito il rientro in maggioranza del gruppo di Fratelli d'Italia, composto dai consiglieri Berengo, D'Amore e Naclerio, per dare insieme risposte concrete alle esigenze dei cittadini di Vicenza»

Come cambieranno adesso gli equilibri a Palazzo Trissino. Per adesso Berlato dichiara che non si è parlato di un assessorato a Fratelli d'Italia e nemmeno di un rientro di Isabella Dotto: «Si è parlato solo di punti programmatici condivisi. In primis il futuro di AIM. Fdi vuole la garanzia che il comune mantenga il controllo di AIM per garantire ai cittadini convivenza la qualità e continuità dei servizi ed i costi accessibili»