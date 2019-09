Radio-tg del Comune, scarsa adesione e troppo clamore: "Operazione fraintesa"

"In relazione alla vicenda dell'avviso ad emittenti radiofoniche per la messa in onda di notiziari prodotti dall'ufficio stampa del Comune di Vicenza, a fronte dei fraintendimenti e delle strumentalizzazioni registrate nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale precisa che il suo intento era quello di allargare l'offerta di comunicazione istituzionale con un prodotto specifico destinato alle radio, in aggiunta a quanto già proposto quotidianamente alle testate televisive, online e alla carta stampata". A bocce ferme arriva l'intervento dell'Amministrazione sulla vicenda che ha tenuto banco negli ultimi giorni e che aveva portato anche ad un duro commento dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.

"Si voleva, in tal modo, sviluppare ulteriormente la comunicazione a favore dei cittadini, - sottolinea l'Amminstrazione attraverso una nota - anche perché la gran parte dei comunicati prodotti giornalmente dall'ufficio stampa riguarda proprio notizie di servizio, tra cui aperture e chiusure di cantieri, date e luoghi di eventi, manifestazioni e concerti, resoconti delle attività di polizia locale..."

"Quel che è certo è che non si intendeva in alcun modo svilire la figura del giornalista - continuano - di cui si riconosce la terzietà rispetto all'attività comunale promossa a norma di legge dall'ufficio stampa, dove peraltro operano con dedizione e serietà giornaliste professioniste e pubbliciste il cui lavoro sarebbe stato ulteriormente valorizzato".

"Il clamore suscitato da alcune reazioni (in particolare quelle dei consiglieri comunali di minoranza che, come sempre, hanno strumentalizzato la vicenda) - concludono - ha, evidentemente, scoraggiato l'adesione all'avviso pubblico.

L'idea di ampliare il servizio di comunicazione con materiale audio utilizzabile dalle testate radiofoniche che volessero accerdervi rimane, comunque, un obiettivo da perseguire".