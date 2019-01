Morte atroce all'ospedale: il sindaco scrive al ministro Grillo

l sindaco di Schio Valter Orsi ha inviato in mattinata una lettera all'Onorevole Giulia Grillo, Ministro della Salute, per sollecitare una presa in carico e una sua celere conclusione, del procedimento penale in corso a seguito dei fatti accaduti il 24 marzo 2017 all'Ospedale di Santorso.

La tragedia

In quella circostanza, a seguito di un incendio sviluppatosi nella stanza in cui era ricoverato, perse la vita Eugenio Carpanedo, cittadino scledense. Da una prima ricostruzione degli avvenimenti sembra che Carpanedo sia deceduto per soffocamento, impossibilitato a trovare una via di uscita dalla porta della stanza in quanto sarebbe stata chiusa dall'esterno. Eventuali responsabilità in ordine a questi aspetti nonché alla tempestività dei soccorsi non sono state ancora determinate.

La lettera

Perciò il sindaco di Schio si è mosso, chiedendo un intervento direttamente al Ministro della Salute.