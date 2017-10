Montecchio, vice sindaco scrive "Bastardi veronesi" dopo partita con l'Inter: esplode la polemica

"Inter Magica...Verona Merda...bastardi veronesi"

Ha provocato un vespaio il post (poi rimosso) del vice sindaco e assessore allo Sport di Montecchio, Gianluca Peripoli, dopo la vittoria dei nerazzurri al Benetgodi.

"E' evidente che di fronte a simili affermazioni, il nostro movimento non può fare altro che chiederne le immediate dimissioni - commenta Forza Nuova - Perchè ha dimostrato di essere una persona che con la pessima uscita di ieri sera, ha dimostrato di non conoscere affatto i valori dello sport, venendo meno al suo ruolo istituzionale e infangando l'immagine di Montecchio Maggiore, da sempre città civile e profondamente sportiva".

"Invitiamo tutto il mondo sportivo e politico di Montecchio a dissociarsi, chiedendo l'immediata rimozione o dimissioni dell'attuale vice sindaco, nonchè le scuse ufficiali alla città di Verona" chiede Daniele Breschin.