Migranti e Gender al Festival, Donazzan: "Soldi pubblici buttati"

"Apprendo che all'interno della Rassegna "Opera Estate Festival", da noi patrocinato, avrebbero trovato spazio due progetti, finanziati con risorse comunitarie, di discutibile rilevanza. Mi riferisco ai progetti "Migrant bodies moving borders" e "Performing gender – dance makes differences". Caro Cristiano, ritiriamo il patrocinio a queste due iniziative poiché, su questi temi in particolare, la Regione ha un chiaro e opposto indirizzo culturale e politico".



L'assessore regionale Elena Donazzan esordisce così in una lettera inviata al collega Cristiano Corazzari per chiedergli di ritirare il patrocinio della Regione del Veneto a due iniziative previste nella Rassegna "Opera Estate Festival".



"Come si evince dai titoli di questi fantasiosi progetti culturali - sottolinea Donazzan - il primo intenderebbe sviluppare una ricerca ed una sperimentazione incentrata sull'inclusione di rifugiati e migranti attraverso la danza, questo si legge dalla nota di commento del Comune. L'altro progetto, invece, torna nuovamente sul tentativo strampalato di far passare messaggi sul delicato tema dell'orientamento sessuale. Entrambi i progetti troverebbero ospitalità all'interno della Rassegna finanziata e patrocinata dalla Regione del Veneto che ha su questi temi in particolare un ben chiaro e opposto indirizzo culturale e politico. Ti chiedo di verificare come sia stato usato il patrocinio della Regione in relazione a questi spettacoli e se vi siano le condizioni di ritirarli per tutelare la credibilità e l'autorevolezza dell'Istituzione Regione del Veneto".



"Chiederò - aggiunge Donazzan - che non sia più finanziata al buio la Rassegna "Opera Estate Festival" e che non si dia più il patrocinio se non per singole e approvate manifestazioni o spettacoli. Questo è un abuso del patrocinio regionale e si dovranno verificare le responsabilità. Con 200 mila euro - chiosa Donazzan - da assessore al lavoro avrei dato a 83 persone un tirocinio di inserimento lavorativo per 6 mesi. A Bassano tutti i bassanesi hanno un lavoro? Quante persone con più di 50 anni con le loro famiglie al seguito sono in difficoltà? Questa amministrazione deve vergognarsi per come spende i soldi pubblici", conclude.