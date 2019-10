Fuori Cicero dentro Ierardi: ecco la nuova giunta Rucco

Mercolesì in sala Stucchi a Palazzo Trissino il sindaco Francesco Rucco ha annunciato l'ingresso in giunta del nuovo assessore Mattia Ierardi dopo il ritiro delle deleghe a Claudio Cicero. A Mattia Ierardi sono state delegate le funzioni in materia di innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa, protezione civile, agricoltura, infrastrutture e verde e pubblico.

La delega a mobilità urbana e trasporti è stata assegnata all'assessore Matteo Celebron che mantiene la gestione degli impianti sportivi e delle attività sportive e dei lavori pubblici. Gli altri assessori mantengono le deleghe a loro già assegnate.

"Mattia Ierardi - dichiara il sindaco Francesco Rucco - è il più votato della lista di Fratelli d'Italia che rientra così nella compagine di giunta come avevo già anticipato. Sono convinto che porterà nuovo e positivo impulso alla nostra amministrazione al servizio della città".

"Ringrazio il sindaco che mi ha accolto in giunta e Fratelli d'Italia che mi ha portato fino a qui. Inizierò a lavorare sodo e a dare la spinta che il partito a cui appartengo auspica e che è anche un desiderio del sindaco" - ha dichiarato Mattia Ierardi, di 39 anni, con un diploma di geometra ed ex ristoratore.