Vicenza, Matteo Renzi: incontra i "No Pfas" e lavoratori Lovato

Tappa vicentina per il segretario del Pd Matteo Renzi che mercoledì si fermerà in Veneto e in Trentino Alto Adige. La fermata vicentina del tour "Destinazione Italia" prevede un inconto in stazione con una delegazione dei lavoratori della Lovato Gas dopo una visita alla Estel di Thiene.

Prima di salire sul treno del Pd l'ex premier incontrerà anche i comitati dei "No Pfas". Il giro del Triveneto per Renzi continuerà poi con una fermata a Verona, alla cooperativa Progetto Quid, e nel pomeriggio al Polo Meccatronica di Rovereto. Sempre in Trentino il segretario del Pd si fermerà al Bike Break Rotaliana di Faedo e a Bolzano al NoiTech Park.