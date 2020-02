Le Sardine tornano a farsi sentire: "Contro una politica dei luoghi comuni e delle menzogne"

Domenica pomeriggio si sono ritrovati in zona Fiera, territorio da loro definito "ostile" dal momento che è in corso di svolgimento Hit show, non hanno raggiunto i numeri della passata mobilitazione in piazza dei Signori ma si sono detti soddisfatti.

Al centro della mobilitazione, la contestata presenza ad Hit show del leader della Lega Nord Matteo Salvini: "Speriamo che si fermi anche a parlare del Mose, della Pedemontana, di Miteni e dei Pfas e non si limiti alla solita passerella", hanno dichiarato.

I motivi che portano il movimento, partito da Bologna, a manifestare sono quelli di sempre: "contro una politica dei luoghi comuni, della paura, delle bugie dette e ridette".