Lupi, interrogazione al Ministero: "La situazione è grave"

"Interventi urgenti per difendere gli allevatori del Veneto, la sicurezza dei cittadini e le esigenze economiche e agricole locali dalle aggressioni dei lupi". E' quanto chiede il deputato della Lega Germano Racchella in un'interrogazione al Ministro dell'ambiente.

"La situazione in Veneto è grave - sottolinea Racchella -. I numeri parlano chiaro: 163 eventi predatori nel 2017 con 357 capi di bestiame uccisi, già 43 i casi registrati quest'anno. La necessità di arrivare quanto prima a soluzioni urgenti e concrete è sotto gli occhi di tutti. Le misure di contenimento e di prevenzione adottate fino a oggi non hanno risolto il problema: servono azioni dirette, decise e determinate".

Nel 2018, alla data del 30 giugno sono già 43 gli eventi predatori denunciati dagli allevatori veneti: 17 in provincia di Belluno, 4 in Treviso, 9 in Vicenza e 13 in Verona.

La Regione Veneto ha messo in atto alcune azioni, a partire dal “Tavolo regionale di partecipazione ed informazione per la gestione del lupo e dei grandi carnivori” e il supporto alle aziende danneggiate con un indennizzo pari al 100% del danno subito. Nell’ambito del progetto Wolfalps, ormai concluso, sono stati consegnati 10 cani pastori maremmano abruzzese, in grado di affrontare predatori come il lupo, sono stati acquistati 200 recinti elettrificati, è stata richiesta la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per introdurre una misura finalizzata alla prevenzione dei danni da fauna selvatica, da effettuarsi nel 2019 e 2020.

Infine è stato aperto uno sportello presso la Reggenza dei Sette Comuni per assistere gli allevatori. Il monitoraggio sulla distribuzione del lupo ha finora rilevato branchi in Lessinia, sull’Altopiano di Asiago, sul Massiccio del Grappa, in Valbelluna e in Col di Lana e Val di Fassa.