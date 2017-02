La Regione regolamenta sagre e fiere per tutelare la salute dei consumatori

Evidentemente allarmata dai recenti casi di intossicazione alimentare, la giunta regionale ha approvato un provvedimento con cui stabilisce le linee guida destinate ai Comuni per la calendarizzazione e programmazione delle sagre e delle fiere in cui viene svolta anche attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ha comunicato l’assessore regionale allo sviluppo economico e al commercio Roberto Marcato, ricordando come “l’introduzione della segnalazione di inizio attività in luogo dell’autorizzazione abbia reso maggiormente difficoltosa l’attività di controllo igienico-sanitario e di sicurezza da parte dei comuni e, conseguentemente, abbia contribuito a determinare possibili situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore. I contenuti delle linee guida sono stati condivisi con le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande e con il Comitato veneto dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia”