La nuova giunta: il programma per le attività sportive, innovazione, semplificazione e protezione civile

Nel campo di atletica Perraro, scelto in rappresentanza delle strutture sportive della città, l'assessore alla attività sportive Matteo Celebron ha illustrato le linee programmatiche del mandato amministrativo 2018 – 2023 relative alle materia di sua competenza: attività sportive e gestione degli impianti sportivi, innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa, protezione civile.

Innovazione tecnologica e semplificazione

La creazione di un canale digitale tra la pubblica amministrazione e cittadino è uno dei progetti che aiuterà a facilitare i rapporti con la struttura comunale. "Siamo consapevoli che purtroppo molte persone non sono ancora formate adeguatamente, ma ricordo che l'amministrazione ha l'obbligo di legge di incentivare lo sviluppo dei contatti digitali. Prendo spunto da un progetto della precedente amministrazione in accordo con l'Istituto Rossi per promuovere una collaborazione delle scuole affinché i giovani abili dal punto di vista informatico possano essere da supporto ai meno giovani trasmettendo le loro conoscenze".

Durante il mandato si cercherà di ridurre sempre più il consumo di carta negli uffici comunali "e di riutilizzare il risparmio derivato per implementare l'innovazione e per formare il personale dal punto di vista informatico. Inoltre abbiamo già iniziato un processo di dematerializzazione dei documenti di giunta".

L'incentivazione dei pagamenti elettronici dei servizi comunali - processo già intrapreso dalla precedente amministrazione - "ritengo sia un pilastro su cui fondare il rapporto con i cittadini in modo da semplificare il lavoro degli uffici e la vita dei cittadini che non saranno costretti a recarsi fisicamente allo sportello".

La rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti soprattutto nei servizi on line "consente un rapporto bilaterale con i cittadini per ottenere anche consigli su possibili miglioramenti della struttura".

Portare a Vicenza un evento importante sulla Pa digitale e su smart-city "sarà fondamentale per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini".

Attività sportive

L'assessore Celebron in questi giorni sta ricevendo le associazioni sportive, in particolare per definire la gestione delle palestre, e sta visitando le strutture sportive per conoscerne le criticità cercando di intervenire su quanto risulta urgente o necessario per l'utilizzo in ambito di competizioni di livello nazionale che richiedono determinati standard.

Verrà elaborato un piano strategico che si sviluppi dallo sport per coinvolgere le scuole e l'ambito sociale: "Lo sport è praticato a tutte le età e si rivela utile strumento di inclusione sociale".

Il coinvolgimento delle associazioni sportive e dei genitori dei ragazzi che praticano sport diventa fondamentale per garantire la manutenzione ordinaria per la quale il Comune sarà di supporto fornendo i materiali per esempio per ritinteggiare i locali".

Le società che promuovono attività sportive rivolte alle persone con disabilità, attraverso importanti progetti di inclusione, avranno delle facilitazioni economiche per esempio per la concessione delle strutture "con l'obiettivo ambizioso di fare diventare Vicenza un punto di riferimento a livello nazionale. Ci impegneremo, inoltre a verificare lo stato di accessibilità delle strutture e a portare delle migliorie".

"Desideriamo far sì che lo sport possa diventare veicolo per un nuovo rapporto tra pubblico e privato, sviluppando valori positivi anche al di fuori dell'ambiente sportivo in senso stretto".

Inoltre l'assessore intende incentivare e favorire l'investimento di privati "per sostenere economicamente i costi di gestione delle strutture, molto gravosi per il Comune".

Sul fronte della comunicazione e diffusione delle informazioni utili, come gli orari di apertura delle strutture sportive o il nome del gestore, "incontrerò i gestori del sito http://www.sportvicenza.it/ che raccoglie l'anagrafica degli impianti sportivi della città realizzata in occasione di Vicenza città europea dello sport per implementare il contenuto e per valutare l'aggiornamento costante".

Protezione civile

La partecipazione attiva del cittadino diventa fondamentale per costruirte una vera cultura della sicurezza. Pertanto non mancherà il rapporto tra scuole e associazioni. Sarà altrettanto fondamentale sviluppare le risorse umane creando anche bacini sovracomunali per una collaborazione più efficace "e già a livello nazionale si è dimostrata la disponibilità a lavorare su Vicenza".

"Certamente gli strumenti informatici saranno lo strumento privilegiato di informazione e comunicazione coinvolgendo prima di tutto il cittadino che faremo in modo sia formato per poter far fronte a possibili emergenze".