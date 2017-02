Joe Formaggio a La Zanzara: "Venga pure Bello Figo..."

Ennesima ribalta per il sindaco di Albettone, Joe Formaggio, a La Zanzara condotta da Giuseppe Cruciani su Radio 24, che non ha lesinato pillole di razzismo spicciolo, per il quale è già stato denunciato, per una decina di minuti.



Partendo dalle lezioni di sci ai giovani profughi, "da loro non c'è neve, vuol dire che toccherà tenerceli", senza evitare la pubblicità per la pista da sci locale, passando per l'appello del Papa ad aprire le proprie porte, "il Vaticano è una città murata... provate voi", al consueto elogio di Mussolini e del fascismo, con Cruciani che intona "Giovinezza" sottofondo.



La "chicca" del collegamento è stato l'invito ad Albettone a Bello Figo, l'ironico rapper nero che ha preso in giro Alessandra Mussolini in diretta a "Dalla vostra parte". "A me piace - ha detto Formaggio - Perchè fa incazzare la gente. Mi è arrivata una vignetta in cui da un lato c'è Bello Figo, dall'altro c'è Hitler che lo premia invitandolo a fare la doccia per primo".