Il vicepremier Matteo Salvini a Vicenza: la diretta

Appuntamento per le 18 in contrà Giuseppe Garibaldi, di fronte alle Poste, con Matteo Salvini. Il leader della Lega, fresco di giuramento al Quirinale come vicepremier e ministro dell'Interno del neo nato governo Conte, arriva a Vicenza per sostenere il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali del capolougo berico Francesco Rucco.

Salvini non è l'unico big della politica arrivato in città nella giornata di domenica per appoggiare Rucco. Nella sede di Forza Italia in contrà Pescherie Vecchie nel pomeriggio sono arrivati Anna Maria Bernini, Renato Brunetta, Antonio De Poli, Elisabetta Gardini, Maurizio Gasparri, Andrea Orsini e Pierantonio Zanett mentre lunedì alle 15 al parco di via Adenauer è previsto l’arrivo di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia.

Niente supporter di spicco, invece per Otello Dalla Rosa, il candidato sindaco del centro sinistra che sulla presenza di Salvini ha commentato: "Quando un ministro della Repubblica si interessa ai temi e ai problemi dei territori è sempre una cosa positiva. Se invece viene solo a fare propaganda elettorale forse non ha capito quale è il suo ruolo e la responsabilità verso il Paese".