Il nuovo Vicenza Calcio, Variati: "Ora dalle parole ai fatti"

“Innanzitutto voglio dare merito a Marco Franchetto e ai soci di Vi.Fin. che si sono concretamente, e non a parole, impegnati finanziariamente per evitare il fallimento. Riconosco quindi coraggio e generosità che erano indispensabili. Per quanto riguarda il futuro, ora ci attendiamo che dalle parole si passi ai fatti per il rilancio sportivo del Vicenza Calcio che merita ben altri palcoscenici”.



È il commento del sindaco Achille Variati dopo la presentazione da parte di Vi.Fin. e di Boreas Capital dei progetti per il futuro del Vicenza Calcio, avvenuta questa mattina in conferenza stampa. “Nelle scorse settimane avevo rivolto un appello alla responsabilità per evitare il fallimento - spiega il sindaco -. Il mio appello è stato colto ed è arrivata una risposta positiva che non solo evita un fallimento che avrebbe rappresentato una macchia per la società, i tifosi e la città, ma getta le basi per costruire il futuro”.



“Nell’accordo tra Vicenza Calcio e Boreas Capital sono stati delineati, ritengo con realismo, i progetti per la prossima stagione sportiva e per l’acquisto della società entro fine anno - dice Variati -. Sono stati lanciati segnali positivi sia in termini di disponibilità ad investire sia per quanto riguarda il rapporto con i tifosi all’insegna della trasparenza. Giudico positivamente anche l’impegno di Acciaierie Valbruna come sponsor, un’azienda internazionale leader del nostro territorio a sostegno della storia e del futuro del Vicenza Calcio”.



“Il Comune farà la sua parte – conclude il sindaco – continuando ad investire nelle manutenzioni straordinarie nel vecchio e glorioso stadio Menti che auspico possa accogliere la rinascita di una realtà sportiva che rappresenta un patrimonio della città e della provincia. Un’iniezione di fiducia che va dedicata ai tifosi biancorossi che hanno sempre dimostrato un’incredibile passione anche nei momenti più difficili e meritano prima di tutto verità e rispetto”.