Incendio alla Futura, «Arpav chiarisca l'aspetto ecologico»

In relazione alla vicenda del rogo che ha mandato a fuoco la Futura srl di Montebello Vicentino è evidente la necessità che si sappia in tempi rapidi quali siano i risultati di Arpav in merito allo stato della qualità ambientale del sito nonché del suo contesto. A chiederlo è il consigliere regionale leoniceno Cristina Guarda (Veneto 2020) in una interrogazione indirizzata a palazzo Balbi e redatta oggi 6 aprile.

Nella nota allegata alla interrogazione Guarda spiega che vista la gravità dei fatti «si impone un lavoro di massima trasparenza nei confronti dei cittadini». La partita è molto delicata non solo perché la ditta tratta, tra gli altri rifiuti tossico-nocivi, ma anche perché all'oggi non è emerso in modo inequivocabile quali siano le cause dello stesso incendio. Per di più la precedente proprietà della società era rimasta invischiata in una inchiesta della procura antimafia di Napoli in ambito ambientale.