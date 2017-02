Grancona e San Germano dei Berici uniti nel nuovo Comune di Val Liona

Dopo il referendum del 6 febbraio, in cui gli abitanti dei due comuni vicentini di Grancona e San Germano dei Berici erano stati chiamati alle urne per sancire la fusione in un unico comune con il nome di “Val Liona”, scelta dall'85% dei votanti, il consiglio regionale ha dato voto unanime per il via libera definitivo alla fusione che darà vita alla nuovo comune «Val Liona» come deciso dai cittadini degli stessi comuni berici nel referendum del 5 febbraio.



Questo il commento del consigliere regionale Sergio Berlato: "Già con l’Unione dei Comuni della Val Liona i due Enti interessati avevano sperimentato positivamente la possibilità di unificare determinati servizi, rendere più agevoli determinate procedure burocratiche ed intensificare le collaborazioni tra i vari uffici – ricorda con soddisfazione Berlato. La votazione finale in Consiglio regionale quindi va a coronare un iter che nei fatti era già in essere da tempo – prosegue Berlato. Conosco molto bene questi luoghi, la caparbietà degli abitanti del posto nel custodire in modo prezioso la propria identità e preservare le caratteristiche di Comuni giustamente orgogliosi delle proprie tradizioni e legami storici. La decisione quindi di unirsi in un unico Comune, come poi è avvenuto, è maturata partendo dalla volontà della gente, da un processo che si è sviluppato senza nessuna imposizione dall’alto – precisa. Ogni singolo abitante di questa vallata è stato protagonista di questo processo di unione di comunità partendo dagli aspetti apparentemente più semplici ma umanamente più significativi: una costante collaborazione tra associazioni, un fermento nelle attività legate al volontariato che parte da lontano e si è intensificato negli ultimi anni. Complimenti quindi agli abitanti del Comune di Val Liona per questo importante risultato che diventa un esempio per tutto il territorio vicentino – conclude.