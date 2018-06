Erika Stefani, il giuramento da ministro: "Subito al lavoro sull'autonomia"

È nato il governo 5 Stelle - Lega. Il giuramento davanti al presidente della Repubblica è avvenuto venerdì pomeriggio alle 16. Tra i ministri della squadra di Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini vicepremier c'è anche la vicentina Erika Stefani, di professione avvocato. Nata nel 1971 a Trissino e senatrice della Lega è il nuovo ministro agli Affari regionali e alle Autonomie.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Senatrice, le prime impressioni da neo ministro

Sono emozionata e mi sento onorata di rappresentare il Veneto e Vicenza al Governo con il ministero agli Affari regionali e alle Autonomie. Mi sento anche molto responsabili nei confronti dei più dei due milioni di persone che hanno votato per l'autonomia.

Partirà da qui il suo lavoro nell'esecutivo?

Assolutamente sì. Ho praticamente già iniziato e dovrò mettermi subito pancia a terra a lavorare con i governi regonale, fisserò subito incontri con Fedigra (presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ndr) e con il governatore dell'Emilia Romagna. Zaia è già assolutamente pronto. Adesso dobbiamo solo ragionare fino a che punto possiamo spingere per una maggiore autonomia delle regioni.

Lei ora è un ministro senza portafoglio, oltre a sviluppare il discorso autonomia in quali campi pensa di agire?

Sono un ministro senza portafoglio ma posso sollecitare il ministero delli interni che, le assicuro, ha delle idee molto ben precise sul comparto sicurezza. È un tema che riguarda tutte le provincie italiane e naturalmente anche Vicenza. Come avvocato conosco molto bene tutta la questione che coinvolge il diritto. Poi per Vicenza c'è la questione delle infrastrutture, a cominciare dall'alta velocità/alta capacità: ce ne dovremo occupare molto seriamente.

A proposito di Vicenza, come vede l'alleanza della Lega con Rucco?

Penso che Rucco, sostenuto dalla Lega e che conosco da tantissimi anni, sia una persona per bene, un uomo molto serio. Spero che i vicentini capiscano dal programma cosa ha intenzione di fare e cosa vuole per Vicenza e per cambiarla. E questo lo dico senza nulla togliere al lavoro che ha fatto Variati in questi anni.

Da ministro

Ho un ministero particolare e naturalmente mi devo occupare di tutte le regioni. Ma sono un ministro vicentino e ho Vicenza in primis nel cuore.

Allegati