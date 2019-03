«Basta crimini! Basta spazzatura umana nelle nostre strade»

“Scendiamo in piazza per l’ennesima volta, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le forze politiche sulla necessità di affrontare le problematiche legate alla sicurezza in modo efficace, senza slogan ma nemmeno nascondendo la testa sotto la sabbia”

ha tuonato Gianluca Deghenghi, coordinatore provinciale del Movimento Italia Sociale.

“Gli ultimi episodi di criminalità avvenuti nell’alto vicentino, sono di una gravità assoluta e richiedono un intervento forte e risolutivo da parte delle istituzioni politiche e giudiziarie, sono fenomeni intollerabili che non possono in alcun modo essere tollerati o peggio ancora giustificati con logiche buoniste e ridicole”

A rincarare la dose Daniele Beschin, coordinatore provinciale di Forza Nuova:

“quanto sta accadendo sul territorio vicentino e non solo, è il risultato di anni di politiche buoniste messe in atto da sprovveduti che oggi si trovano una patata bollente da gestire. L’immigrazione di seconda generazione e le problematiche che ne conseguono, dimostrano ed evidenziano come sia ampiamente fallito un modello di società multirazziale dove tutti gli individui sono chiamati a vivere omologati al sistema. Chiediamo alle istituzioni politiche una forte presa di posizione e pene severe per tutti coloro che commettono crimini efferati ai danni della comunità. Il rimedio non può che essere uno, il rimpatrio di tutta l’immondizia umana che è entrata nel nostro Paese e che delinque. L’immigrazione va fermata, Il mondo è bello perché è vario e noi vogliamo che rimanga bello e vario, senza ingiustizie per nessuno."