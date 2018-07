Forza Nuova contro Pizziol: "Parla come chi lucra sui migranti"

Dopo le dichiarazioni del Vescovo Beniamino Pizziol, che in un messaggio alla sua diocesi asserisce come non sia sufficiente affermare che i migranti vadano aiutati a casa loro, ma che ogni cristiano, ogni uomo e donna di buona volontà dovrebbe praticare una qualche forma di volontariato, mettendosi a disposizione della Caritas diocesana e parrocchiale, o di altre associazioni, individuando piccole strutture di accoglienza, Forza Nuova Veneto esprime la sua posizione

“Speriamo si tratti semplicemente di un colpo di sole – afferma il coordinatore regionale Veneto di Forza Nuova, Andrea Visentin – Più che le parole di un Vescovo cattolico sembra un appello di una Ong o di una delle tante cooperative che sulle spalle di queste persone continuano a lucrare alimentando un business legato a questa moderna tratta degli schiavi”. “Siamo sempre più convinti che esista una connivenza tra questa chiesa (la C minuscola non è una dimenticanza) e coloro che stanno alimentando questa invasione controllata e voluta”.

“Forza Nuova continuerà ad essere al fianco dei fratelli italiani, cercando di contrastare in tutti i modi questo fenomeno ormai scappato di mano anche a coloro che lo hanno indotto e agevolato – conclude Visentin – e continuerà ad attaccare e ostacolare tutti coloro che si renderanno complici di tutto ciò: fossero anche la Caritas e questa Chiesa”.