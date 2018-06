Forza Nuova: “Boicottare Benetton e Oliviero Toscani”

Dalla bocca di Oliviero Toscani, come da quella di tanti altri radical chic dal portafogli zeppo di denaro, arrivano trite e ritrite accuse nei confronti delle destre italiane e del nuovo Governo, tacciato di mancare di sensibilità nei confronti dei migranti che raggiungoni le nostre coste. Di questi giorni la brillante quanto paradossale idea, da parte di Benetton e del suo fotografo Oliviero Toscani, di strumentalizzare la tratta dei nuovi schiavi a fini pubblicitari.

Lo riferisce un comunicato di Forza Nuova Veneto.

"Dopo le dichiarazioni di Salvini, il quale ha definito “squallida” la strategia comunicativa intrapresa; Toscani ha risposto dando del pagliaccio al Ministro dell’Interno, dimenticandosi forse di lavorare per un’azienda che da decine di anni delocalizza la catena produttiva in Bangladesh sottopagando i dipendenti, sfruttandoli e violando ogni norma per la sicurezza.

“Uno scatto per rendersi conto di quello che sta succedendo - commenta Toscani - cosa della quale non si sta accorgendo chi sta al Governo”.

"L’unica cosa della quale non si accorge il fotografo, volendo escluderne la malafede - risponde Forza Nuova Veneto - E' di essere alle dipendenze di un marchio che più di ogni altro, ed in maniera pietosa e squallida, strumentalizza la problematica dell’immigrazione incontrollata a fini meramente economici e pubblicitari".