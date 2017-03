Fondazione Roi, Cappelletti del M5S: "Oltre al danno al capitale, la beffa di non voler procedere in giudizio. Cosa dice Variati?"

"La finalità statutaria della Fondazione Roi era quella di destinare il lascito del suo fondatore esclusivamente alla promozione della cultura e dell’arte vicentina".



Il senatore M5S Enrico Cappelletti e la consigliera comunale M5S Liliana Zaltron intervengono sulla questione dell'ente vicentino: "La gestione del patrimonio da parte di Zonin, che da presidente della Fondazione ha investito in migliaia di azioni della Popolare di Vicenza che ora valgono poco più di nulla dilapidando buona parte del capitale, ha avuto poco di "artistico" e di "culturale". Ed ora come se non bastasse, l'attuale presidente della Fondazione ha ritenuto di dover accettare la biasimevole offerta di rimborso a 9 euro per azione, notoriamente nulla rispetto al danno arrecato alla fondazione ed ai musei civici della città di Vicenza, a cui è destinata gran parte delle elargizioni. A questo punto saremmo curiosi di sapere quale sia stata la posizione del rappresentante del Comune in seno alla fondazione e se il sindaco Variati si sia opposto alla decisione di accettare l'irricevibile offerta di BpVi in cambio della rinuncia ad azioni legali nei confronti della banca" lo affermano.

"Ci chiediamo perchè il sindaco Variati ad oggi non ha mai pensato di agire legalmente nei confronti di Zonin per i buchi causati alla fondazione; se rispetto a tale decisione del Cda della fondazione il sindaco ha continuato a non muovere un dito per difendere il patrimonio artistico e culturale della città. Ed infine, ci chiediamo se le leve del potere economico in mano a Zonin riescano ancora a influenzare la politica" concludono i pentastellati.