Ballottaggio a Valdagno: affluenza e risultati

AGGIORNAMENTO ORE 23:49

Con quasi metà sezioni scrutinate (11 su 29) il candidato sindaco del centrosinistra Giancarlo Acerbi è in vantaggio con il 53, 57 (2527 voti) , su Burtini , 46,43% 2190 voti candidato sindaco del Centrodestra.

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 23

Alla chiusura dei seggi l'affluenza è stata del 58,62%, in calo rispetto al primo turno (64,97%)

AFFLUENZA ALLE ORE 12 E 19

Dati a mezzogiorno in linea con il primo turno per quanto riguarda la percentuale di valdagnesi che si sono recati alle urne. Il previsto calo, secondo quanto comunicato dal ministero dell'Interno, non c'è stato. 20.61% contro il 20,92% del 26 maggio.

Il fattore astensionismo si è invece fatto sentire alle 19. Se al primo turno, alla stessa ora, la percentuale era del 52,19, al secondo turno il dato rilasciato dal Viminale è stato del 46%

LA SFIDA BURTINI-ACERBI

Sono stati solo 104 i voti di differenza tra Alessandro Burtini e Giancarlo Acerbi. Il 26 maggio il primo ha chiuso in vantaggio con il 45,89 % contro il 45,17 % del secondo. Un secondo turno che vede quindi i due con una sostanziale parità alla linea di partenza per il round finale da giocarsi domenica.

Le urne per il ballottaggio aprono alle 7 della mattina e si chiudono alla 23 e subito dopo inizierà lo scrutinio. Il risultato della tornata elettorale si conoscerà dopo qualche ora.

Una battaglia fino all'ultimo voto quindi tra Centrodestra (Burtini, sostenuto da 5 liste) e Centrosinistra (Acerbi, sostenuto da 4 liste). A votare 22.924 valdagnesi in 29 sezioni della città che dovranno mettere il loro voto sul nome del candidato sindaco. o su una delle liste (la preferenza va comunqe al candidato sindaco). Al primo turno si erano recati a votare il 65%. degli aventi diritto.