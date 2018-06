Maratona elettorale Vicenza: Rucco sindaco al primo turno

Dall'apertura dei seggi alla concalmazione del vincitore: tutto sull'Election day del capoluogo.

5.00 Su 92 sedi su 112, la coalizione di Francesco Rucco è al 51,03%.

4.30 La prima intervista di Rucco, ormai prossimo vincitore della tornata elettorale al primo turno

IL VIDEO



4.00 Secondo i dati ufficiali, su 60 sezioni su 112, Rucco è al 50,54%, Dalla Rosa al 46%, Albertin all'1,2%, Maroso allo 0,90% Equizi allo 0.70%, Bano allo 0.65%.



3.30 Sempre su dati ufficiosi, 98 seggi scrutinati su 112, Rucco è in vantaggio di quasi 2000 voti ma resta il dubbio sulla soglia del 50%



3.00 Secondo i dati non ufficiali, su 73 sezioni scrutinate, Rucco sarebbe al 49, 46%



2.00: Frizzante l'ambiente a "Casa Rucco". I nomi dei quartieri corrispondono ad applausi più o meno convinti rispetto ai seggi scrutinati. È una forbice che sembra aprirsi in modo continuo a favore del candidato del centrodestra. L'iniziale momento di impasse dovuto ai dati del l'affluenza sembra passato.

Tra lo staff di Dalla Rosa, invece, c’è la sensazione che la partita sia persa e che l’unica speranza per il candidato sindaco di Centrosinistra sia il ballottaggio. Il candidato per ora attende a rilasciare dichiarazioni.



1.30 Su 9600 votanti, le liste a sostegno di Rucco sono avanti di 200 voti



1.00 Sembra veramente un testa a testa tra centro destra e centro sinistra

00.15 La prime dichiarazioni di Francesco Rucco

00.00: Secondo i primissimi dati, il centro sinistra sarebbe in vantaggio. Preoccupazione nel centro destra per la bassa affluenza

23.00 Chiuse le urne, l'affluenza ha sfiorato il 56%, un dato molto basso

Alle 10, alla scuola Piccoli di Bertesina, ha votato il candidato del centro destra, Francesco Rucco. Alle 10.30, alla scuola Da Porto del quartiere San Marco ha votato il candidato di Potere al Popolo. Filippo Albertin. Successivamente hanno votato anche Leonardo Bano, di No ai previlegi politici, a San Pio X e Franca Equizi di Grande Nord, alla scuola Cabianca, a Maddalene. Otello Dalla Rosa ha votato alle 12.30 alla scuola di Campedello

Alle 12 si erano già recati alle urne il 19,12% degli aventi diritto, cioè 15.161 vicentini. Poi, probabilmente per una pausa-mare o per il troppo caldo, il flusso ai seggi è calato: alle 19 è stata registrata un'affluenza del 39,86%