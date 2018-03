Elezioni Comunali, candidati centrodestra: la Lega guarda ad Andrea Pellizzari

L'avvocato Andrea Pelizzari, già consigliere della PdL nella giunta Hüllweck, e dal 2008 passato nelle file del Carroccio, potrebbe essere il candidato sindaco di un centrodestra che oggi appare confuso e diviso. Il suo nome è considerato come papapile da molti e potrebbe anche spuntarla se dovesse concretizzarsi l'ipotesi delle primarie - lanciata da Elena Donazzan - della coalizione per la candidatura al ruolo di primo cittadino alle elezioni di maggio.

A conferma ci sono le parole del segretario provinciale della Lega e neodeputato Erik Umberto Pretto: "Se non ci fosse altra soluzione si deve considerare anche andare alle primarie e a quel punto parteciperebbe anche un candidato della Lega, o più di uno - ha sottolineato il parlamentare - tra i nomi Ciambetti, Matteo Celebron e Andrea Pellizzari".

Matteo Celebron è stato riconfermato a settembre 2017 nel ruolo di segretario cittadino, sconfiggendo proprio l'avvocato. Pellizzari, ha però una lunga esperienza amministrativa e, oltre a essere un ex-forzista (è stato anche capogruppo del partito) ha posizioni più vicine a Forza Italia all'interno della coalizione cittadine. Al segretario riconfermato, infatti, una parte della Lega contesterebbe il fatto di tenere rapporti troppo distaccati con il partito amico. "In ogni caso le decisioni, comprese quelle sulle primarie, spettano sempre ai vertici", conclude Pretto.

Gli stessi vertici del patto di ferro con Treviso che vuole un esponente di Forza Italia candidato a Vicenza e uno del Carroccio nel capoluogo della Marca. Ma dopo l'entrata in campo di Donazzan e i dubbi sul candidato scelto Mantovani, ci si può aspettare di tutto prima di maggio. Comprese appunto quelle primarie nelle quali Pellizzari, politico di lungo corso e vicentino doc, avrebbe una carta in più da giocare rispetto a Donazzan e Ciambetti, meno legati alla città.

Dal canto suo Pellizzari tiene a sottolineare di essere naturalmente orgogliso che il suo nome sia uscito "ma io lavoro per la politica non per tornaconto personale, se le primarie vengono fatte in maniera sera e il partito me lo chiede certo che scenderei in campo per l'unione del centrodestra". In ogni caso per l'avvocato è saldo un concetto: "In politica bisogna rispettare i patti quindi non trovo giusto quello che è successo con Mantovani e credo che dovrebbe essere Forza Italia a Vicenza la prima a parlare sui candidati, proprio in funzione di questi patti"