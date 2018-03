Elezioni Vicenza, De Bortoli: "Qui c'è solo da lavorare"

Nemmeno una parola sul Vicenza Calcio e sulla sua situazione da parte dei candidati sindaci di Vicenza. Nessun accenno programmi. Non si parla della ristrutturazione del Menti che darebbe il via all'entrata in campo di una cordata di imprenditori per partecipare all'asta anche se, su questo, la decisione spetta solo al sindaco uscente Achille Variati, visto che dopo sarà probabilmente troppo tardi.

I tempi per salvare il club si stanno infatti stringendo e si sta arrivando alla fine del campionato - con una salvezza non ancora matematicamente certa - senza alcuna dichiarazione politica.

"Noi stiamo lavorando a tutti i livelli per portare a casa il risultato - ha sottolineato il curatore Nerio De Bortoli - a me non interessano le questione politiche, chiedetelo a loro cosa vogliono fare"

La domanda può sembrare retorica. Cosa può fare il nuovo sindaco della città, chiunque esso sia, per il Vicenza Calcio? Nulla, perché quando ci sarà i giochi per la squadra saranno già conclusi, visto che il campionato termina il 6 maggio (e per allora l'asta sarà gia stata fatta) mentre le elezioni amministrative sono in programma per la fine dello stesso mese.

Nonostante i silenzi da qualche tempo, sui social e allo stadio, qualche candidato sindaco è improvvisamente diventato un super-tifoso del Lane. Un Lane che in questo momento sembra adatto a prestarsi a strumentalizzazioni mentre in realtà ha solo bisogno di essere salvato.