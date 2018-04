Elezioni a Vicenza: rissa on line tra il rocker e il candidato 5 Stelle

E' finita con una minaccia di querela da parte del candidato sindaco Francesco Di Bartolo la discussione scoppiata su Facebook tra il commerciante Michele Pasqualotto e alcuni sostenitori del Movimento 5 Stelle.

Tutto è partito un post di Pasqualotto, molto conosciuto anche per essere il frontman della band Ballbreaker, in cui stigmatizza la proposta del M5S di "abolizione della caccia nel Comune di Vicenza", aggiungendo poi alcune "considerazioni" sul candidato e sul movimento vicentino.

"Subito dopo la pubblicazione sono stato attaccato sulla mia stessa pagina da persone che non conosco e stranamente quella parte del programma è scomparsa dal web - spiega Pasqualotto - Ma è chiaro che il loro partito è contro la caccia"

L'esternazione non è affatto piaciuta allo stesso candidato sindaco che, dopo due ore dalla pubblicazione del post, ha scritto un secco messaggio al commerciante, annunciando una querela per diffamazione. "Non credo proprio di aver diffamato l'avvocato Di Bartolo, se vorrà procedere ne parleremo in tribunale".