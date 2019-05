Europee 2019: un vicentino su due ha votato Lega

Un numero che non si vedeva dai tempi della DC: 52,66%, "poche teghe", si dice dalle nostre parti. Il Carroccio 2.0 ha letteralmente sfondato in tutta Italia (34,33%) e le sue roccaforti restano Veneto (49,88) e Lombardia (40,7, grazie alla tenuta democratica di Milano).

Lo scrutinio delle Amministrative inizierà alle 14 e per i candidati delle liste civiche non leghiste saranno ore di apprensione; alle Europee, il centro sinistra non ha superato la Lega in nessun comune.

Questi i risultati complessivi in provincia di Vicenza: i votanti sono stati 470.564 (66,28%); Lega, 240.699 voti, 52,66%, Pd 83.098 voti, 18,18%), M5s 36.128 voti, 7,90%.

Poi Fratelli d'Italia 6,87%, Forza Italia 5,3%, Europa Verde 2,9%, Più Europa 2,58%, La sinistra 0,84%, Partito animalista 0,55%, Partito comunista 0,46%, Popolo della famiglia 0,44%, Casapound 0,31%, Partito pirata 0,29%, Popolari per l'Italia 0,23%, Svp 0,20%, Forza nuova 0,19%, Ppa 0,09.

In mattinata sono attesi i primi commenti.