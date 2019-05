Election Day: tutte le info sul voto

Domenica 26 maggio 700mila vicentini sono chiamati alle urne per rinnovare i rappresentanti italiani al parlamento europeo. In concomitanza anche la votazione in 80 Comuni della provincia Vicenza per rinnovare o confermare i sindaci attualmente in carica e i consigli comunali. Ecco come si vota, i candidati nel collegio Nord-Est per l'Europa e tutte le liste e i candidati alla poltrona di primo cittadino