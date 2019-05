Elezioni Europee, i primi risultati nel Vicentino: Lega al 46%

Dai primi risultati dello scrutinio risulta evidente anche nella nostra provincia la vittoria della Lega che, stando ai dati di 109 sezioni su 835 doppia il PD che si piazza come secondo partito

Saranno 73 i rappresentanti italiani eletti subito al Parlamento europeo mentre altri 3 entreranno in un secondo momento, quando il Regno Unito sarà fuori dalla UE. Nella circoscrizione Nord Est (Veneto, Trentino, Friuli, Emilia Romagna) verranno assegnati 15 seggi. Sono 181 i candidati, sparsi in 17 liste, che in questa circoscrizione hanno corso per un posto a Bruxelles. Tra loro 11 vicentini: Achille Variati e Alessandra Moretti (Partito democratico); Mara Bizzotto (Lega); Matteo Tosetto (Forza Italia); Simone Contro (Movimento 5 stelle); Sergio Berlato e Isabella Dotto (Fratelli d'Italia); Agostino Migliorini (Popolari per l'Italia), Giuseppe Cossalter (Partito pirata), Luisantonio Zanin (Partito animalista), Stefania Marcante (CasaPound-Destre unite).

Liste Voti % LEGA SALVINI PREMIER 22.549 46,37 PARTITO DEMOCRATICO 10.955 22,53 MOVIMENTO 5 STELLE 4.049 8,33 FRATELLI D'ITALIA 3.264 6,71 FORZA ITALIA 2.517 5,18 EUROPA VERDE 1.777 3,65 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 1.605 3,30 LA SINISTRA 563 1,16 PARTITO COMUNISTA 261 0,54 PARTITO ANIMALISTA 250 0,51 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 198 0,41 PARTITO PIRATA 144 0,30 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 138 0,28 SVP 118 0,24 POPOLARI PER L'ITALIA 112 0,23 FORZA NUOVA 77 0,16 PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 52 0,11 TOTALE LISTE 48.629 100

PROIEZIONI E PRIMI DATI: LO SPOGLIO IN DIRETTA

L'AFFLUENZA AL VOTO