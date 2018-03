Vicenza, Elezioni Comunali: Teatro pieno per il lancio della campagna elettorale di Dalla Rosa

“Al centro di tutto c’è la città, con i suoi problemi, le sue bellezze, la domanda di buon governo. Insieme possiamo scrivere una nuova stagione per Vicenza e possiamo davvero dire a ciascun vicentino: noi siamo dalla tua parte”.

Così il candidato sindaco Otello Dalla Rosa ha concluso ieri sera il suo discorso per il lancio della campagna elettorale dal palco del Teatro Comunale di Vicenza. Un teatro i cui oltre 900 posti a sedere non sono riusciti a contenere tutti i vicentini accorsi per l’evento.

Otello Dalla Rosa ha concluso una serata che si è aperta con il candidato che è dovuto uscire dal teatro per scusarsi e ringraziare i tanti che non sono riusciti ad entrare in sala perché i posti erano già esauriti. Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Achille Variati che ha evidenziato che “un sindaco deve conoscere il territorio, deve guadagnarsi sul campo l'autorevolezza, lavorando sulla fiducia e l’uguaglianza, deve assicurare ai cittadini una guida solida, onesta, sana”.

È stato quindi dato spazio a testimonianze ed esperienze su alcune delle sfide che oggi le città si trovano ad affrontare: Marino Moro di M31 ha parlato di smart city mentre l’esperto in meteorologia Marco Rabito ha guardato all’impegno che deve essere rivolto all’ambiente; l’ex sindaco di Marano Vicentino Piera Moro si è quindi soffermata sui temi del welfare e dei servizi sociali introducendo il concetto di comunità, concetto protagonista anche dell’intervento sulla partecipazione e la cittadinanza proposto dalla psicologa e mediatrice Monia Paita.

Prima di Otello Dalla Rosa sono quindi saliti sul palco gli altri due protagonisti delle primarie di dicembre: Jacopo Bulgarini d'Elci e Giacomo Possamai. Il vicesindaco di Vicenza ha ribadito “la necessità di non tornare indietro rispetto ai valori, allo spirito, alle conquiste di una città oggi più aperta, più viva, una città che crede nel futuro. Di non tornare indietro a un’idea di amministrazione che si crede padrona della città. Perché Vicenza ha un solo padrone: i vicentini”. Giacomo Possamai ha ricordato invece il percorso delle primarie: “una bellissima pagina di politica vera, che ha coinvolto la città e dalla quale è nata una squadra coesa e unita attorno al futuro di Vicenza. Ora ci aspetta una grande battaglia e una campagna elettorale difficile e probabilmente controvento. Una battaglia da combattere assieme”.

