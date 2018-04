La Lega appoggia Rucco alle Comunali, Berlato: "Speriamo che Forza Italia si ravveda"

Da una parte un compattamento, dall'altra una rottura che a prima vista appare traumatica ma che forse altro non è che il primo passo per riunire un centro destra vicentino che nel bel mezzo della corsa elettorale per le amministrative che il 10 giugno decideranno il nuovo sindaco di Vicenza. Questa mattina, al termine dell'incontro tra i vertici regionali del centro destra veneto è diventato ufficiale l'appoggio della Lega - assieme a Noi con L'Italia - alla candidatura di Francesco Rucco per la poltrona di primo cittadino.

Sergio Berlato, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, partito che già era schierato con Rucco, spiega: "Ci sono troppe lotte intestine all'interno di Forza Italia e non hanno ancora le idee chiare su un candidato forte. Spero che la loro decisione di correre da soli cambi perché restare spaccati non conviene a nessuno".

Al tavolo regionale di questa mattina erano presenti Lega, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia e Lega. Questi due ultimi partiti, assieme a Fratelli d'Italia che già era schierata con Rucco, hanno di fatto ufficializzato di sostenere la candidatura di Rucco che si presenta alle elezione appoggiato da sei liste civiche: Idea Vicenza, Impegno a 360 gradi, Progetto Vicenza 2018, Uniamo Vicenza, Vicenza ai vicentini e Energie per Vicenza.

Per adesso, dopo la rottura con la Lega, Forza Italia sembra ancora intenzionata a correre da sola ma i giochi e i dialoghi sono ancora tutti aperti. Anche perché il candidato Mantovani, già messo in bilico nelle scorse settimane, non è ancora sicuro a meno di due mesi dalle elezioni. All'interno del partito circolano infatti anche i nomi di Tosetto, Angonese e Cegalin. "Adesso sta a loro scegliere se ricompattare del tutto il centro destra - conclude Berlato - noi rispettiamo la loro scelta e casomai vedremo al secondo turno"

