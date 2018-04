Elezioni amministrative: cercasi scrutatori: ecco come candidarsi

Entro giovedì 10 maggio gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza possono proporre la loro candidatura per le elezioni amministrative di domenica 10 giugno. La candidatura va presentata compilando l'apposito form online pubblicato sul sito del Comune di Vicenza nell'apposita pagina.

Per la compilazione della dichiarazione di disponibilità è richiesto l'accreditamento a MyId, il sistema di autenticazione federato della Regione Veneto: è sufficiente un riconoscimento di basso livello, peraltro non necessario per coloro che sono già accreditati da precedenti consultazioni o per altri motivi.

Possono dichiarare la propria disponibilità sia i cittadini con un reddito annuo complessivo non superiore a 8 mila euro, gli inoccupati e gli studenti, che per decisione della commissione elettorale avranno precedenza nella nomina, sia coloro che hanno un reddito superiore a tale importo e che saranno nominati successivamente agli altri.