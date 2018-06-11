Elezioni amministrative 2018: i risultati dei candidati
Con 883 preferenze, Isabella Sala si conferma la regina del voto. Nel centro destra, bene Silvio Iovine, con 446 voti
|Lista
|Candidato
|Voti
|NO PRIVILEGI POLITICI
|GRAIGG FAGGIONATO
|27
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ANDREA CALIARO
|15
|NO PRIVILEGI POLITICI
|SILVANO GIOMETTO
|14
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ANDREA PASSUELLO
|11
|NO PRIVILEGI POLITICI
|MISEL RAKIC
|9
|NO PRIVILEGI POLITICI
|EDOARDO VENERI
|9
|NO PRIVILEGI POLITICI
|NICOLA MILANO
|7
|NO PRIVILEGI POLITICI
|MANOLA FRACASSO
|6
|NO PRIVILEGI POLITICI
|EROS DE BENEDETTI
|6
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ANTONIO CECCON
|4
|NO PRIVILEGI POLITICI
|PASQUALE VITIELLO
|4
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ANGELO CASAGRANDE
|4
|NO PRIVILEGI POLITICI
|CINZIA VANIN
|3
|NO PRIVILEGI POLITICI
|GINO BADII
|2
|NO PRIVILEGI POLITICI
|LORIS PIGOZZO
|2
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ROSSELLA SAVIO
|2
|NO PRIVILEGI POLITICI
|PAOLA ADDA
|2
|NO PRIVILEGI POLITICI
|SIMONETTA BASSO
|1
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ALBERTO COMACCHIO
|1
|NO PRIVILEGI POLITICI
|IMERIO MARZARI
|1
|NO PRIVILEGI POLITICI
|STEFANO NARDOTTO
|1
|NO PRIVILEGI POLITICI
|MONICA ROETTA
|1
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ANTONELLA SIMONATO
|1
|NO PRIVILEGI POLITICI
|DARIO TONIOLO
|1
|NO PRIVILEGI POLITICI
|GRAZIANO DALL’AGLIO
|NO PRIVILEGI POLITICI
|VALERIA MAROSTICA
|NO PRIVILEGI POLITICI
|DAVIDE MARSILIO
|NO PRIVILEGI POLITICI
|RAFFAELA MISSIAGGIA
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ATTILIO PAGLIARINI
|NO PRIVILEGI POLITICI
|ANDREA GIUSEPPE VALENTE
|PARTITO DEMOCRATICO
|ISABELLA SALA
|833
|PARTITO DEMOCRATICO
|CRISTIANO SPILLER
|513
|PARTITO DEMOCRATICO
|CRISTINA BALBI
|391
|PARTITO DEMOCRATICO
|ALESSANDRO MARCHETTI
|379
|PARTITO DEMOCRATICO
|ALESSANDRA MAROBIN
|347
|PARTITO DEMOCRATICO
|GIOVANNI BATTISTA ROLANDO
|346
|PARTITO DEMOCRATICO
|ANGELO TONELLO
|335
|PARTITO DEMOCRATICO
|LORENZA RIZZINI
|268
|PARTITO DEMOCRATICO
|ANTONIO MARCO DALLA POZZA
|257
|PARTITO DEMOCRATICO
|ENRICO PERONI
|246
|PARTITO DEMOCRATICO
|VALENTINA CHINDAMO
|220
|PARTITO DEMOCRATICO
|RENATO VIVIAN
|189
|PARTITO DEMOCRATICO
|ALESSIA PACINI
|175
|PARTITO DEMOCRATICO
|MATTIA CAODURO
|174
|PARTITO DEMOCRATICO
|GIACOMO BEZ
|169
|PARTITO DEMOCRATICO
|ROSARIO VIGNERI
|147
|PARTITO DEMOCRATICO
|MARCO GIOVANNI BORIN
|138
|PARTITO DEMOCRATICO
|LORIS SCHIAVO
|125
|PARTITO DEMOCRATICO
|VALTER BETTIATO FAVA
|120
|PARTITO DEMOCRATICO
|CECILIA BASSANELLO in FRANZOIA
|116
|PARTITO DEMOCRATICO
|FIORAVANTE ROSSI
|112
|PARTITO DEMOCRATICO
|LAURA BASCHIROTTO in ZANINI
|103
|PARTITO DEMOCRATICO
|SIMONE DATO
|97
|PARTITO DEMOCRATICO
|FARIDA BOCCHESE
|81
|PARTITO DEMOCRATICO
|LORENZA PROSPERO
|65
|PARTITO DEMOCRATICO
|DIEGO ALBANESE
|55
|PARTITO DEMOCRATICO
|GINEVRA BULGARINI D’ELCI
|54
|PARTITO DEMOCRATICO
|LORENA CIANETTI
|52
|PARTITO DEMOCRATICO
|BRUNA REDOLFI DE ZAN in SACCO
|48
|PARTITO DEMOCRATICO
|ANTONIO MUSCAS
|41
|PARTITO DEMOCRATICO
|GIULIANO PARODI
|30
|PARTITO DEMOCRATICO
|MARCO COZZI
|29
|QUARTIERI AL CENTRO
|RAFFAELE COLOMBARA
|384
|QUARTIERI AL CENTRO
|ANNAMARIA CORDOVA
|205
|QUARTIERI AL CENTRO
|DANIELE GUARDA
|155
|QUARTIERI AL CENTRO
|MASSIMO PECORI
|140
|QUARTIERI AL CENTRO
|LORELLA BACCARIN
|114
|QUARTIERI AL CENTRO
|ANNA LISA MENINI
|71
|QUARTIERI AL CENTRO
|GIACOMO BARBA
|66
|QUARTIERI AL CENTRO
|GIULIA STELLA
|61
|QUARTIERI AL CENTRO
|FRANCESCO COJUTTI
|45
|QUARTIERI AL CENTRO
|PIERPAOLO ALBERTI
|44
|QUARTIERI AL CENTRO
|GIACOMO RIGONI
|37
|QUARTIERI AL CENTRO
|GIOVANNI EZIO MARTINI
|30
|QUARTIERI AL CENTRO
|DINO NANI
|29
|QUARTIERI AL CENTRO
|MARIA TAMARA BARBIERI
|24
|QUARTIERI AL CENTRO
|LUCIANO RICCARDO PAROLIN
|23
|QUARTIERI AL CENTRO
|EUGENIO SOLDA’
|23
|QUARTIERI AL CENTRO
|LUCA RESTAINO
|22
|QUARTIERI AL CENTRO
|GIOVANNA FRANCHIN
|21
|QUARTIERI AL CENTRO
|FLAVIO PIANEGONDA
|18
|QUARTIERI AL CENTRO
|ANNA GIORIO
|17
|QUARTIERI AL CENTRO
|ANNAMARIA PELLIZZARI
|16
|QUARTIERI AL CENTRO
|ANDREA CASTELLO
|13
|QUARTIERI AL CENTRO
|VALERIA CROCI
|12
|QUARTIERI AL CENTRO
|FRANCESCA PISPISA
|9
|QUARTIERI AL CENTRO
|ROBERTO VOLPIN
|9
|QUARTIERI AL CENTRO
|LUCA CAODURO
|7
|QUARTIERI AL CENTRO
|GIANCARLO DEI ZOTTI
|7
|QUARTIERI AL CENTRO
|SILVANA MOSELE
|5
|QUARTIERI AL CENTRO
|AUDENZIO OLIVIERO
|5
|QUARTIERI AL CENTRO
|MARIA LUISA GRANDI
|4
|QUARTIERI AL CENTRO
|SASA PETKOVIC
|4
|QUARTIERI AL CENTRO
|SALVATORE MULE’
|3
|VICENZA CAPOLUOGO
|GIOVANNI SELMO
|346
|VICENZA CAPOLUOGO
|SANDRO PUPILLO
|332
|VICENZA CAPOLUOGO
|CHIARA ANTONELLO
|280
|VICENZA CAPOLUOGO
|ALBERTO GALLA
|228
|VICENZA CAPOLUOGO
|FILIPPO ZANETTI
|225
|VICENZA CAPOLUOGO
|TOMMASO CARRIERI
|210
|VICENZA CAPOLUOGO
|BENEDETTA MINIUTTI
|201
|VICENZA CAPOLUOGO
|MARCO RABITO
|193
|VICENZA CAPOLUOGO
|TOMMASO RUGGERI
|191
|VICENZA CAPOLUOGO
|BENEDETTA RISINO
|175
|VICENZA CAPOLUOGO
|EVERARDO DAL MASO
|151
|VICENZA CAPOLUOGO
|GIANPAOLO GIACON
|122
|VICENZA CAPOLUOGO
|SARA PAGANOTTO
|118
|VICENZA CAPOLUOGO
|LORENZA BRESSAN
|115
|VICENZA CAPOLUOGO
|ADRIANA GIACOMIN
|105
|VICENZA CAPOLUOGO
|BERTILLA SGARABOTTO
|105
|VICENZA CAPOLUOGO
|MONICA MURARO
|93
|VICENZA CAPOLUOGO
|DAVIDE STEFANI
|87
|VICENZA CAPOLUOGO
|NICOLA FANTIN
|85
|VICENZA CAPOLUOGO
|MASSIMO BOSCO
|77
|VICENZA CAPOLUOGO
|CARLA FAVERO
|77
|VICENZA CAPOLUOGO
|MARIO D’ANGELO
|70
|VICENZA CAPOLUOGO
|NICOLA TONELLO
|68
|VICENZA CAPOLUOGO
|PETRA CASON detta OLIVARES
|62
|VICENZA CAPOLUOGO
|IACOPO MUTTERLE
|61
|VICENZA CAPOLUOGO
|MAURIZIO BASSO
|48
|VICENZA CAPOLUOGO
|MARTINO ROVIARO
|47
|VICENZA CAPOLUOGO
|MONICA FRIGO detta MORGAN
|45
|VICENZA CAPOLUOGO
|MOHAMMED EDDAHBI detto SIMO
|40
|VICENZA CAPOLUOGO
|SONIA SCUSSOLIN
|29
|VICENZA CAPOLUOGO
|LUCA BALDIN
|28
|VICENZA CAPOLUOGO
|PAOLO SAGGIN
|23
|COALIZIONE CIVICA
|CIRO ASPROSO
|274
|COALIZIONE CIVICA
|LEONARDO NICOLAI detto DODO
|212
|COALIZIONE CIVICA
|MATTIA PILAN
|195
|COALIZIONE CIVICA
|NORA HAYDEE’ RODRIGUEZ
|131
|COALIZIONE CIVICA
|SILVIA DALLA ROSA
|128
|COALIZIONE CIVICA
|MARIANGELA SANTINI
|108
|COALIZIONE CIVICA
|ELISABETTA NARDIN
|95
|COALIZIONE CIVICA
|STEFANIA CERASOLI
|92
|COALIZIONE CIVICA
|DAVIDE DE MEO
|84
|COALIZIONE CIVICA
|ENZO VOCI
|67
|COALIZIONE CIVICA
|ROBERTO PELLIZZARO
|62
|COALIZIONE CIVICA
|JACOPO FERRARESE
|41
|COALIZIONE CIVICA
|SONIA RESIDORI
|38
|COALIZIONE CIVICA
|BARBARA BELLOSSI
|37
|COALIZIONE CIVICA
|ANITA LIOTTO
|33
|COALIZIONE CIVICA
|ANDREA SILVESTRI
|31
|COALIZIONE CIVICA
|DIANA LEONARDELLI
|27
|COALIZIONE CIVICA
|ALESSANDRO SANTOLIQUIDO
|26
|COALIZIONE CIVICA
|ANDREA SEGANFREDDO
|23
|COALIZIONE CIVICA
|MARIANA DANAZZO
|22
|COALIZIONE CIVICA
|PAOLA SILVESTRI
|13
|COALIZIONE CIVICA
|MARIA LUISA BENEDETTI
|12
|COALIZIONE CIVICA
|BARBARA SIGNAROLI
|11
|COALIZIONE CIVICA
|DAVIDE MORSELLI
|6
|COALIZIONE CIVICA
|ROBERTO CERVATO
|4
|VINOVA
|ENNIO TOSETTO
|280
|VINOVA
|ELIANA BARCELLONA
|205
|VINOVA
|GIULIA ANDREOTTI
|203
|VINOVA
|MATTEO BALBO
|168
|VINOVA
|MASSIMO BARDIN
|162
|VINOVA
|MARINA PERIC
|149
|VINOVA
|RITA AMBROSI
|140
|VINOVA
|ALBERTO GIULIARI
|122
|VINOVA
|ORNELLA VISENTIN
|122
|VINOVA
|MARIA CHRISTINA YOUNG
|121
|VINOVA
|MATTIA STELLA
|120
|VINOVA
|CORRADO BATTILANA
|111
|VINOVA
|ANDREA CHIMETTO
|106
|VINOVA
|DIEGO SILVESTRI
|92
|VINOVA
|LUCIO ZALTRON
|84
|VINOVA
|FABIO ZANCAN
|83
|VINOVA
|STEFANO BERETTA
|81
|VINOVA
|ARMANDO MERLUZZI
|78
|VINOVA
|RICCARDO CAGNES
|71
|VINOVA
|SONIA CAROLLO
|66
|VINOVA
|GAETANO POVOLO
|53
|VINOVA
|ELENA FORTUNA
|52
|VINOVA
|ENZA IMPERIALE
|52
|VINOVA
|ROBERTO OBOE
|50
|VINOVA
|SALVATORE TRUGLIO INGARGIOLA
|47
|VINOVA
|CLAUDIO CIBIC
|45
|VINOVA
|ELEONORA BERTIN
|41
|VINOVA
|CARLA SPESSATO
|33
|VINOVA
|GIANPAOLO ZAMPIERI
|33
|VINOVA
|FRANCO CONZATO
|24
|VINOVA
|STEFANO MONTI
|13
|VINOVA
|GABRIELLA CANALE
|4
|FORZA ITALIA
|MARCO ZOCCA
|253
|FORZA ITALIA
|ROBERTO CATTANEO
|232
|FORZA ITALIA
|MICHELE DALLA NEGRA
|218
|FORZA ITALIA
|CIRO AMMENDOLA
|161
|FORZA ITALIA
|FRANCESCO SAONCELLA
|156
|FORZA ITALIA
|RITA GELSOMINA GAMMARANO
|113
|FORZA ITALIA
|ILARIA FOLETTO detta CAROLA
|76
|FORZA ITALIA
|LISA BRAGAGNOLO
|66
|FORZA ITALIA
|LUCA PONCATO
|65
|FORZA ITALIA
|ELISABETTA GARDINI
|57
|FORZA ITALIA
|RITA SPASIANO
|38
|FORZA ITALIA
|ALESSANDRO CARRARO
|37
|FORZA ITALIA
|CARLO TESO
|34
|FORZA ITALIA
|GABRIELE PONTALTI
|33
|FORZA ITALIA
|DAVIDE MARANZAN
|31
|FORZA ITALIA
|MONICA DANI
|30
|FORZA ITALIA
|CARLA ZILIO
|30
|FORZA ITALIA
|MATTEO SERRA
|29
|FORZA ITALIA
|MATTEO MARRA
|28
|FORZA ITALIA
|SIMONE CAPITANIO
|24
|FORZA ITALIA
|LUIGINA MARCON in DALL’ANTONIA
|24
|FORZA ITALIA
|SERENA TODESCATO
|19
|FORZA ITALIA
|ROCCO PANICO
|18
|FORZA ITALIA
|MARISA CORTIANA
|17
|FORZA ITALIA
|STEFANO ORFANO’
|13
|FORZA ITALIA
|IBRAHIMA TALL EL HADJI
|11
|FORZA ITALIA
|CHIARA GIANNONI
|10
|FORZA ITALIA
|STEFANO PAUSA
|8
|FORZA ITALIA
|FRANCESCA ZORDAN
|8
|FORZA ITALIA
|GIOVANNI GRESELE
|7
|FORZA ITALIA
|FEDERICO POLITI
|6
|FORZA ITALIA
|FRANCESCA FERRARA
|2
|RUCCO SINDACO
|SILVIO GIOVINE
|446
|RUCCO SINDACO
|MARCO LUNARDI
|371
|RUCCO SINDACO
|VALERIO SORRENTINO
|331
|RUCCO SINDACO
|NICOLÒ NACLERIO
|270
|RUCCO SINDACO
|LEONARDO DE MARZO
|250
|RUCCO SINDACO
|LUCIO ZOPPELLO
|235
|RUCCO SINDACO
|VALERIA PORELLI
|227
|RUCCO SINDACO
|ANDREA BERENGO
|226
|RUCCO SINDACO
|SIMONA SIOTTO
|204
|RUCCO SINDACO
|IVAN DANCHIELLI
|193
|RUCCO SINDACO
|CATERINA SOPRANA
|188
|RUCCO SINDACO
|GIOIA BAGGIO
|153
|RUCCO SINDACO
|PATRIZIA BARBIERI
|140
|RUCCO SINDACO
|VALTER CASAROTTO
|140
|RUCCO SINDACO
|ALESSANDRA LOLLI
|113
|RUCCO SINDACO
|ANDREA AGOSTINELLI
|110
|RUCCO SINDACO
|GIAN PIETRO SANTINON
|107
|RUCCO SINDACO
|MARCO LORENZI
|99
|RUCCO SINDACO
|ALESSANDRO LAVARRA
|95
|RUCCO SINDACO
|TOMMASO LISTRANI
|84
|RUCCO SINDACO
|MAURO VENZO
|78
|RUCCO SINDACO
|LUCA ZANON
|69
|RUCCO SINDACO
|FRANCESCA LACCHETTI
|63
|RUCCO SINDACO
|GIUSEPPE MARRA
|57
|RUCCO SINDACO
|ANTONIO SERRAINO
|55
|RUCCO SINDACO
|MAURO GALDI
|54
|RUCCO SINDACO
|GIOVANNA RIELLO
|48
|RUCCO SINDACO
|SILVIA BRAVO
|45
|RUCCO SINDACO
|ANTONIO BALDASSARRE
|42
|RUCCO SINDACO
|CHIARA VISENTIN
|42
|RUCCO SINDACO
|GIOVANNI PERIZ
|33
|RUCCO SINDACO
|CRISTINA CENTOMO
|27
|CICERO
|CLAUDIO CICERO
|275
|CICERO
|ROBERTO D’AMORE
|82
|CICERO
|LOREDANA ZEZZA BOCCHESE
|82
|CICERO
|MATTEO COMITO
|69
|CICERO
|SERGIO MAISTRELLO
|50
|CICERO
|ALBERTO BORDIGNON
|46
|CICERO
|ANNA PERTEGATO
|33
|CICERO
|LUCIANO ZANIN
|27
|CICERO
|LAURA ROMITO
|22
|CICERO
|NICOLA SANDANO
|18
|CICERO
|BETTY DAL CORTIVO
|17
|CICERO
|ADRIANO CAROLLO
|15
|CICERO
|MARTA CASTEGNERO
|14
|CICERO
|GIANLUCA FRIGO
|14
|CICERO
|FRANCESCO DALLA TOMBA
|12
|CICERO
|CARLA BALDESCHI detta LUISIANA
|11
|CICERO
|GIUSEPPE BOVE
|7
|CICERO
|SHEQERE GOBJA CASA detta CLAUDIA
|7
|CICERO
|RENATO SASSO
|7
|CICERO
|NICOLA BACCARIN
|6
|CICERO
|PAOLA CASAROTTO
|5
|CICERO
|MASSIMO BONETTO
|4
|CICERO
|ALESSANDRA POZZA
|3
|CICERO
|LAURA CIBINEL
|2
|CICERO
|ROLANDO GAINO
|2
|CICERO
|TIZIANA PESERICO
|CICERO
|FEDERICO PIERI
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|STEFANO GIOVANNI BOSCHIERO
|104
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|MASSIMO OMERINI
|68
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|ALESSANDRO CEGALIN
|55
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|KATIA BIASIOLO
|49
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|LUCIO VICENTINI
|41
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|ELISABETTA MANIGLIO
|38
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|MARIO MARCO CALVELLI
|36
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|TURI SAMBO
|27
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|SIMONA ERARIO
|26
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|MAURO CASALIN
|23
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|ANTONIO LANGELLA
|23
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|MASSIMO BIASUTTO
|14
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|FILIPPO FORNASA
|13
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|LUCIA MENIN
|11
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|MASSIMILIANO PIVA
|10
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|LAURA TORLI
|8
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|CARMEN GASPARINI
|7
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|SIMONA DARÒ
|4
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|SARA NORELLI
|4
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|NICOLA ZAMBON
|4
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|ARABELLA RUCCO
|4
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|MARINELLA CARBONIERO
|3
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|GIANCARLO AUQUE DE SILVESTRI
|3
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|MARCO CRIPPA
|2
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|SAMUEL GUIOTTO
|2
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|ELISABETTA ADA LANGELLA
|2
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|MIRIAM TARANTINO
|1
|VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM.
|GIOVANNA CAROLLO
|1
|LEGA
|ROBERTO CIAMBETTI
|257
|LEGA
|MATTEO CELEBRON
|217
|LEGA
|CRISTINA TOLIO
|176
|LEGA
|JACOPO MALTAURO
|146
|LEGA
|ANDREA PELLIZZARI
|103
|LEGA
|ROBERTA ALBIERO
|91
|LEGA
|SILVIA MAINO
|87
|LEGA
|FILIPPO BUSIN
|66
|LEGA
|MATTEO REGINATO
|64
|LEGA
|MARCO MOLINARI
|60
|LEGA
|EVA PRANOVI
|48
|LEGA
|GIORGIO GIANELLO
|47
|LEGA
|FRANCA MATTIELLO
|46
|LEGA
|GIOVANNI GASPARI
|43
|LEGA
|CORINNE SASSO
|40
|LEGA
|IRENE FRANCESCHINI
|33
|LEGA
|LORENZO LIBONDI
|27
|LEGA
|GIUSEPPE RACANO
|25
|LEGA
|MONICA MARCON
|21
|LEGA
|MARIA SIBILLA VALENTE
|21
|LEGA
|ALBERTO MAGNABOSCO
|19
|LEGA
|ALESSANDRO DROSERA
|18
|LEGA
|STEFANO SARTORI
|17
|LEGA
|ALBERTO LAZZARIS
|13
|LEGA
|UMBERTO PITTON
|13
|LEGA
|ANTONIO ZANCAN
|13
|LEGA
|DAVIDE BULGARELLI
|12
|LEGA
|CLAUDIA POSENATO
|11
|LEGA
|IREN BARANYI
|10
|LEGA
|LUCA NOBILI
|8
|LEGA
|LUCIANO BATTISTELLO
|7
|LEGA
|VALERIA ARCUDI
|2
|FRATELLI ITALIA
|MATTIA IERARDI
|85
|FRATELLI ITALIA
|STEFANO SCALABRINO
|61
|FRATELLI ITALIA
|DANIELE PEDRAZZOLI
|53
|FRATELLI ITALIA
|GIORGIO MONTANARI
|50
|FRATELLI ITALIA
|ELEONORA GARZIA
|37
|FRATELLI ITALIA
|LUIGI ARUTA
|35
|FRATELLI ITALIA
|FABRIZIO MASSARO
|32
|FRATELLI ITALIA
|SARA DELFINO
|23
|FRATELLI ITALIA
|ELISA CAVALLI
|21
|FRATELLI ITALIA
|ROSA SIGILLO’
|19
|FRATELLI ITALIA
|MARCO BORTOLAN
|17
|FRATELLI ITALIA
|MARTA MARAN
|16
|FRATELLI ITALIA
|SILVIA MURARO
|16
|FRATELLI ITALIA
|SABINA ROSA
|14
|FRATELLI ITALIA
|RAFFAELE CINNELLA
|13
|FRATELLI ITALIA
|EUGENIO MAROTTA
|12
|FRATELLI ITALIA
|FABIO SUELLA detto “FORMICA”
|10
|FRATELLI ITALIA
|PAOLA MENEGHETTI
|9
|FRATELLI ITALIA
|FRANCESCA LOTTO
|8
|FRATELLI ITALIA
|ENRICO MAGRI
|7
|FRATELLI ITALIA
|BARBARA POVOLERI
|6
|FRATELLI ITALIA
|STEFANO CAVICCHIOLI
|6
|FRATELLI ITALIA
|TANIA COCCO
|5
|FRATELLI ITALIA
|MARIA DE BUONO
|5
|FRATELLI ITALIA
|CRISTEL CONTE
|4
|FRATELLI ITALIA
|LEONARDO BAU’
|3
|FRATELLI ITALIA
|MARCO GIULIATO
|2
|FRATELLI ITALIA
|ROMINA PESAVENTO
|2
|FRATELLI ITALIA
|PATRIZIA MENTI
|2
|FRATELLI ITALIA
|ELENA FISCATO
|1
|FRATELLI ITALIA
|PAOLO PULLIN
|1
|FRATELLI ITALIA
|MAGDA STANKUSOVA dette “MAGDA”
|GRANDE NORD
|GIORGIO BRUSAROSCO
|7
|GRANDE NORD
|ROBERTO MOSELE
|5
|GRANDE NORD
|ELENA ALBANELLO
|4
|GRANDE NORD
|GIULIO PROFESSIONE
|4
|GRANDE NORD
|TIZIANO BORTOLIERO
|3
|GRANDE NORD
|ORNELLA CAROLLO
|3
|GRANDE NORD
|ANGELO LUCCHINI
|3
|GRANDE NORD
|GIORDANO PILOTTO
|3
|GRANDE NORD
|ANDREA TODESCO
|3
|GRANDE NORD
|GIUSEPPE CALGARO
|2
|GRANDE NORD
|NICOLETTA CALGAROTTO
|2
|GRANDE NORD
|LUISA CAROLLO
|2
|GRANDE NORD
|GIULIA GUERRA
|2
|GRANDE NORD
|ELENA ZOSO
|2
|GRANDE NORD
|NICOLA GUERRA
|1
|GRANDE NORD
|ALESSANDRO MARINI
|1
|GRANDE NORD
|SISSY CALGARO
|GRANDE NORD
|LUIGI CAMPANA
|GRANDE NORD
|IVANA CATTELAN
|GRANDE NORD
|MICHELANGELO DALLA FRANCESCA CAPPELLO
|GRANDE NORD
|EDOARDO GEMO
|GRANDE NORD
|MARIA TERESA MACULAN
|GRANDE NORD
|FRANCESCO NICOLI
|GRANDE NORD
|IVANO NOSILIA
|GRANDE NORD
|ILARIA PROFESSIONE
|GRANDE NORD
|BRUNO GIUSEPPE SALAMON
|GRANDE NORD
|CLARA SCAMPORRINO
|GRANDE NORD
|GEORGIA TRETTO
|GRANDE NORD
|GIORGIO TRONCA
|GRANDE NORD
|LAURETTA VIERO
|GRANDE NORD
|VALTER ZAGOTTO
|GRANDE NORD
|ANTONIO ZANCHIN
|POTERE AL POPOLO
|ENRICO DELLE FEMMINE
|29
|POTERE AL POPOLO
|ENRICO ZOGLI
|21
|POTERE AL POPOLO
|MORTEZA NIROU
|18
|POTERE AL POPOLO
|RITA CARMELA ROMEO
|14
|POTERE AL POPOLO
|ALFREDO SPANO
|12
|POTERE AL POPOLO
|FILIPPO ROMEO
|11
|POTERE AL POPOLO
|ADRIANA MARIGLIANO
|10
|POTERE AL POPOLO
|ELENA AMBROSINI
|8
|POTERE AL POPOLO
|MARIA TERESA FABRIS
|8
|POTERE AL POPOLO
|IRENE RUI
|7
|POTERE AL POPOLO
|ANTONINO PEDALINO
|7
|POTERE AL POPOLO
|ARNALDO CESTARO
|6
|POTERE AL POPOLO
|LAURA BAGHIN
|5
|POTERE AL POPOLO
|MARCO ORLANDI
|4
|POTERE AL POPOLO
|PAOLO CONSOLARO
|3
|POTERE AL POPOLO
|PAOLA GIRARDELLO
|1
|POTERE AL POPOLO
|RAFFAELE D’ALESSANDRO
|1
|POTERE AL POPOLO
|RITA ARMENI
|1
|POTERE AL POPOLO
|SERGIO LOVO
|1
|POTERE AL POPOLO
|MARCELLO LIMOLI
|1
|POTERE AL POPOLO
|ALESSANDRO FOGAGNOLI
|1
|POTERE AL POPOLO
|GIORGIO ENRICO DAL PONTE
|1
|SIAMOVENETO
|ANDREA LANGELLA
|10
|SIAMOVENETO
|ARIANNA BAROCCO
|9
|SIAMOVENETO
|ELISABETTA CHIODI
|5
|SIAMOVENETO
|SARAH COLPO
|4
|SIAMOVENETO
|MASSIMO GAZZANI
|4
|SIAMOVENETO
|ANDREA RIGON
|4
|SIAMOVENETO
|GIULIO CHIODI
|3
|SIAMOVENETO
|MARCO MAGRIN
|3
|SIAMOVENETO
|BARBARA RIZZO
|3
|SIAMOVENETO
|SALVATORE DURANTE
|2
|SIAMOVENETO
|MATTEO FAGGIONATO
|2
|SIAMOVENETO
|MARIA ILDA CARINO
|1
|SIAMOVENETO
|MIRKO COLPO
|1
|SIAMOVENETO
|LISA STERCHELE
|1
|SIAMOVENETO
|MARCO BUSATO
|SIAMOVENETO
|ALAIN CARINO
|SIAMOVENETO
|ENRICO CAVALIERE
|SIAMOVENETO
|RICCARDO MAGGIOLO
|SIAMOVENETO
|LARA MICHELETTO
|SIAMOVENETO
|FEDERICA MUSCO
|SIAMOVENETO
|RENATA LINA ROSSATO
|SIAMOVENETO
|SARAH SPEGGIORIN
|SIAMOVENETO
|MASSIMILIANO TASIN