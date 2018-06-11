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Elezioni amministrative 2018: i risultati dei candidati

Con 883 preferenze, Isabella Sala si conferma la regina del voto. Nel centro destra, bene Silvio Iovine, con 446 voti

Redazione
Lista Candidato Voti
NO PRIVILEGI POLITICI GRAIGG FAGGIONATO 27
NO PRIVILEGI POLITICI ANDREA CALIARO 15
NO PRIVILEGI POLITICI SILVANO GIOMETTO 14
NO PRIVILEGI POLITICI ANDREA PASSUELLO 11
NO PRIVILEGI POLITICI MISEL RAKIC 9
NO PRIVILEGI POLITICI EDOARDO VENERI 9
NO PRIVILEGI POLITICI NICOLA MILANO 7
NO PRIVILEGI POLITICI MANOLA FRACASSO 6
NO PRIVILEGI POLITICI EROS DE BENEDETTI 6
NO PRIVILEGI POLITICI ANTONIO CECCON 4
NO PRIVILEGI POLITICI PASQUALE VITIELLO 4
NO PRIVILEGI POLITICI ANGELO CASAGRANDE 4
NO PRIVILEGI POLITICI CINZIA VANIN 3
NO PRIVILEGI POLITICI GINO BADII 2
NO PRIVILEGI POLITICI LORIS PIGOZZO 2
NO PRIVILEGI POLITICI ROSSELLA SAVIO 2
NO PRIVILEGI POLITICI PAOLA ADDA 2
NO PRIVILEGI POLITICI SIMONETTA BASSO 1
NO PRIVILEGI POLITICI ALBERTO COMACCHIO 1
NO PRIVILEGI POLITICI IMERIO MARZARI 1
NO PRIVILEGI POLITICI STEFANO NARDOTTO 1
NO PRIVILEGI POLITICI MONICA ROETTA 1
NO PRIVILEGI POLITICI ANTONELLA SIMONATO 1
NO PRIVILEGI POLITICI DARIO TONIOLO 1
NO PRIVILEGI POLITICI GRAZIANO DALL’AGLIO
NO PRIVILEGI POLITICI VALERIA MAROSTICA
NO PRIVILEGI POLITICI DAVIDE MARSILIO
NO PRIVILEGI POLITICI RAFFAELA MISSIAGGIA
NO PRIVILEGI POLITICI ATTILIO PAGLIARINI
NO PRIVILEGI POLITICI ANDREA GIUSEPPE VALENTE
PARTITO DEMOCRATICO ISABELLA SALA 833
PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SPILLER 513
PARTITO DEMOCRATICO CRISTINA BALBI 391
PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MARCHETTI 379
PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRA MAROBIN 347
PARTITO DEMOCRATICO GIOVANNI BATTISTA ROLANDO 346
PARTITO DEMOCRATICO ANGELO TONELLO 335
PARTITO DEMOCRATICO LORENZA RIZZINI 268
PARTITO DEMOCRATICO ANTONIO MARCO DALLA POZZA 257
PARTITO DEMOCRATICO ENRICO PERONI 246
PARTITO DEMOCRATICO VALENTINA CHINDAMO 220
PARTITO DEMOCRATICO RENATO VIVIAN 189
PARTITO DEMOCRATICO ALESSIA PACINI 175
PARTITO DEMOCRATICO MATTIA CAODURO 174
PARTITO DEMOCRATICO GIACOMO BEZ 169
PARTITO DEMOCRATICO ROSARIO VIGNERI 147
PARTITO DEMOCRATICO MARCO GIOVANNI BORIN 138
PARTITO DEMOCRATICO LORIS SCHIAVO 125
PARTITO DEMOCRATICO VALTER BETTIATO FAVA 120
PARTITO DEMOCRATICO CECILIA BASSANELLO in FRANZOIA 116
PARTITO DEMOCRATICO FIORAVANTE ROSSI 112
PARTITO DEMOCRATICO LAURA BASCHIROTTO in ZANINI 103
PARTITO DEMOCRATICO SIMONE DATO 97
PARTITO DEMOCRATICO FARIDA BOCCHESE 81
PARTITO DEMOCRATICO LORENZA PROSPERO 65
PARTITO DEMOCRATICO DIEGO ALBANESE 55
PARTITO DEMOCRATICO GINEVRA BULGARINI D’ELCI 54
PARTITO DEMOCRATICO LORENA CIANETTI 52
PARTITO DEMOCRATICO BRUNA REDOLFI DE ZAN in SACCO 48
PARTITO DEMOCRATICO ANTONIO MUSCAS 41
PARTITO DEMOCRATICO GIULIANO PARODI 30
PARTITO DEMOCRATICO MARCO COZZI 29
QUARTIERI AL CENTRO RAFFAELE COLOMBARA 384
QUARTIERI AL CENTRO ANNAMARIA CORDOVA 205
QUARTIERI AL CENTRO DANIELE GUARDA 155
QUARTIERI AL CENTRO MASSIMO PECORI 140
QUARTIERI AL CENTRO LORELLA BACCARIN 114
QUARTIERI AL CENTRO ANNA LISA MENINI 71
QUARTIERI AL CENTRO GIACOMO BARBA 66
QUARTIERI AL CENTRO GIULIA STELLA 61
QUARTIERI AL CENTRO FRANCESCO COJUTTI 45
QUARTIERI AL CENTRO PIERPAOLO ALBERTI 44
QUARTIERI AL CENTRO GIACOMO RIGONI 37
QUARTIERI AL CENTRO GIOVANNI EZIO MARTINI 30
QUARTIERI AL CENTRO DINO NANI 29
QUARTIERI AL CENTRO MARIA TAMARA BARBIERI 24
QUARTIERI AL CENTRO LUCIANO RICCARDO PAROLIN 23
QUARTIERI AL CENTRO EUGENIO SOLDA’ 23
QUARTIERI AL CENTRO LUCA RESTAINO 22
QUARTIERI AL CENTRO GIOVANNA FRANCHIN 21
QUARTIERI AL CENTRO FLAVIO PIANEGONDA 18
QUARTIERI AL CENTRO ANNA GIORIO 17
QUARTIERI AL CENTRO ANNAMARIA PELLIZZARI 16
QUARTIERI AL CENTRO ANDREA CASTELLO 13
QUARTIERI AL CENTRO VALERIA CROCI 12
QUARTIERI AL CENTRO FRANCESCA PISPISA 9
QUARTIERI AL CENTRO ROBERTO VOLPIN 9
QUARTIERI AL CENTRO LUCA CAODURO 7
QUARTIERI AL CENTRO GIANCARLO DEI ZOTTI 7
QUARTIERI AL CENTRO SILVANA MOSELE 5
QUARTIERI AL CENTRO AUDENZIO OLIVIERO 5
QUARTIERI AL CENTRO MARIA LUISA GRANDI 4
QUARTIERI AL CENTRO SASA PETKOVIC 4
QUARTIERI AL CENTRO SALVATORE MULE’ 3
VICENZA CAPOLUOGO GIOVANNI SELMO 346
VICENZA CAPOLUOGO SANDRO PUPILLO 332
VICENZA CAPOLUOGO CHIARA ANTONELLO 280
VICENZA CAPOLUOGO ALBERTO GALLA 228
VICENZA CAPOLUOGO FILIPPO ZANETTI 225
VICENZA CAPOLUOGO TOMMASO CARRIERI 210
VICENZA CAPOLUOGO BENEDETTA MINIUTTI 201
VICENZA CAPOLUOGO MARCO RABITO 193
VICENZA CAPOLUOGO TOMMASO RUGGERI 191
VICENZA CAPOLUOGO BENEDETTA RISINO 175
VICENZA CAPOLUOGO EVERARDO DAL MASO 151
VICENZA CAPOLUOGO GIANPAOLO GIACON 122
VICENZA CAPOLUOGO SARA PAGANOTTO 118
VICENZA CAPOLUOGO LORENZA BRESSAN 115
VICENZA CAPOLUOGO ADRIANA GIACOMIN 105
VICENZA CAPOLUOGO BERTILLA SGARABOTTO 105
VICENZA CAPOLUOGO MONICA MURARO 93
VICENZA CAPOLUOGO DAVIDE STEFANI 87
VICENZA CAPOLUOGO NICOLA FANTIN 85
VICENZA CAPOLUOGO MASSIMO BOSCO 77
VICENZA CAPOLUOGO CARLA FAVERO 77
VICENZA CAPOLUOGO MARIO D’ANGELO 70
VICENZA CAPOLUOGO NICOLA TONELLO 68
VICENZA CAPOLUOGO PETRA CASON detta OLIVARES 62
VICENZA CAPOLUOGO IACOPO MUTTERLE 61
VICENZA CAPOLUOGO MAURIZIO BASSO 48
VICENZA CAPOLUOGO MARTINO ROVIARO 47
VICENZA CAPOLUOGO MONICA FRIGO detta MORGAN 45
VICENZA CAPOLUOGO MOHAMMED EDDAHBI detto SIMO 40
VICENZA CAPOLUOGO SONIA SCUSSOLIN 29
VICENZA CAPOLUOGO LUCA BALDIN 28
VICENZA CAPOLUOGO PAOLO SAGGIN 23
COALIZIONE CIVICA CIRO ASPROSO 274
COALIZIONE CIVICA LEONARDO NICOLAI detto DODO 212
COALIZIONE CIVICA MATTIA PILAN 195
COALIZIONE CIVICA NORA HAYDEE’ RODRIGUEZ 131
COALIZIONE CIVICA SILVIA DALLA ROSA 128
COALIZIONE CIVICA MARIANGELA SANTINI 108
COALIZIONE CIVICA ELISABETTA NARDIN 95
COALIZIONE CIVICA STEFANIA CERASOLI 92
COALIZIONE CIVICA DAVIDE DE MEO 84
COALIZIONE CIVICA ENZO VOCI 67
COALIZIONE CIVICA ROBERTO PELLIZZARO 62
COALIZIONE CIVICA JACOPO FERRARESE 41
COALIZIONE CIVICA SONIA RESIDORI 38
COALIZIONE CIVICA BARBARA BELLOSSI 37
COALIZIONE CIVICA ANITA LIOTTO 33
COALIZIONE CIVICA ANDREA SILVESTRI 31
COALIZIONE CIVICA DIANA LEONARDELLI 27
COALIZIONE CIVICA ALESSANDRO SANTOLIQUIDO 26
COALIZIONE CIVICA ANDREA SEGANFREDDO 23
COALIZIONE CIVICA MARIANA DANAZZO 22
COALIZIONE CIVICA PAOLA SILVESTRI 13
COALIZIONE CIVICA MARIA LUISA BENEDETTI 12
COALIZIONE CIVICA BARBARA SIGNAROLI 11
COALIZIONE CIVICA DAVIDE MORSELLI 6
COALIZIONE CIVICA ROBERTO CERVATO 4
VINOVA ENNIO TOSETTO 280
VINOVA ELIANA BARCELLONA 205
VINOVA GIULIA ANDREOTTI 203
VINOVA MATTEO BALBO 168
VINOVA MASSIMO BARDIN 162
VINOVA MARINA PERIC 149
VINOVA RITA AMBROSI 140
VINOVA ALBERTO GIULIARI 122
VINOVA ORNELLA VISENTIN 122
VINOVA MARIA CHRISTINA YOUNG 121
VINOVA MATTIA STELLA 120
VINOVA CORRADO BATTILANA 111
VINOVA ANDREA CHIMETTO 106
VINOVA DIEGO SILVESTRI 92
VINOVA LUCIO ZALTRON 84
VINOVA FABIO ZANCAN 83
VINOVA STEFANO BERETTA 81
VINOVA ARMANDO MERLUZZI 78
VINOVA RICCARDO CAGNES 71
VINOVA SONIA CAROLLO 66
VINOVA GAETANO POVOLO 53
VINOVA ELENA FORTUNA 52
VINOVA ENZA IMPERIALE 52
VINOVA ROBERTO OBOE 50
VINOVA SALVATORE TRUGLIO INGARGIOLA 47
VINOVA CLAUDIO CIBIC 45
VINOVA ELEONORA BERTIN 41
VINOVA CARLA SPESSATO 33
VINOVA GIANPAOLO ZAMPIERI 33
VINOVA FRANCO CONZATO 24
VINOVA STEFANO MONTI 13
VINOVA GABRIELLA CANALE 4
FORZA ITALIA MARCO ZOCCA 253
FORZA ITALIA ROBERTO CATTANEO 232
FORZA ITALIA MICHELE DALLA NEGRA 218
FORZA ITALIA CIRO AMMENDOLA 161
FORZA ITALIA FRANCESCO SAONCELLA 156
FORZA ITALIA RITA GELSOMINA GAMMARANO 113
FORZA ITALIA ILARIA FOLETTO detta CAROLA 76
FORZA ITALIA LISA BRAGAGNOLO 66
FORZA ITALIA LUCA PONCATO 65
FORZA ITALIA ELISABETTA GARDINI 57
FORZA ITALIA RITA SPASIANO 38
FORZA ITALIA ALESSANDRO CARRARO 37
FORZA ITALIA CARLO TESO 34
FORZA ITALIA GABRIELE PONTALTI 33
FORZA ITALIA DAVIDE MARANZAN 31
FORZA ITALIA MONICA DANI 30
FORZA ITALIA CARLA ZILIO 30
FORZA ITALIA MATTEO SERRA 29
FORZA ITALIA MATTEO MARRA 28
FORZA ITALIA SIMONE CAPITANIO 24
FORZA ITALIA LUIGINA MARCON in DALL’ANTONIA 24
FORZA ITALIA SERENA TODESCATO 19
FORZA ITALIA ROCCO PANICO 18
FORZA ITALIA MARISA CORTIANA 17
FORZA ITALIA STEFANO ORFANO’ 13
FORZA ITALIA IBRAHIMA TALL EL HADJI 11
FORZA ITALIA CHIARA GIANNONI 10
FORZA ITALIA STEFANO PAUSA 8
FORZA ITALIA FRANCESCA ZORDAN 8
FORZA ITALIA GIOVANNI GRESELE 7
FORZA ITALIA FEDERICO POLITI 6
FORZA ITALIA FRANCESCA FERRARA 2
RUCCO SINDACO SILVIO GIOVINE 446
RUCCO SINDACO MARCO LUNARDI 371
RUCCO SINDACO VALERIO SORRENTINO 331
RUCCO SINDACO NICOLÒ NACLERIO 270
RUCCO SINDACO LEONARDO DE MARZO 250
RUCCO SINDACO LUCIO ZOPPELLO 235
RUCCO SINDACO VALERIA PORELLI 227
RUCCO SINDACO ANDREA BERENGO 226
RUCCO SINDACO SIMONA SIOTTO 204
RUCCO SINDACO IVAN DANCHIELLI 193
RUCCO SINDACO CATERINA SOPRANA 188
RUCCO SINDACO GIOIA BAGGIO 153
RUCCO SINDACO PATRIZIA BARBIERI 140
RUCCO SINDACO VALTER CASAROTTO 140
RUCCO SINDACO ALESSANDRA LOLLI 113
RUCCO SINDACO ANDREA AGOSTINELLI 110
RUCCO SINDACO GIAN PIETRO SANTINON 107
RUCCO SINDACO MARCO LORENZI 99
RUCCO SINDACO ALESSANDRO LAVARRA 95
RUCCO SINDACO TOMMASO LISTRANI 84
RUCCO SINDACO MAURO VENZO 78
RUCCO SINDACO LUCA ZANON 69
RUCCO SINDACO FRANCESCA LACCHETTI 63
RUCCO SINDACO GIUSEPPE MARRA 57
RUCCO SINDACO ANTONIO SERRAINO 55
RUCCO SINDACO MAURO GALDI 54
RUCCO SINDACO GIOVANNA RIELLO 48
RUCCO SINDACO SILVIA BRAVO 45
RUCCO SINDACO ANTONIO BALDASSARRE 42
RUCCO SINDACO CHIARA VISENTIN 42
RUCCO SINDACO GIOVANNI PERIZ 33
RUCCO SINDACO CRISTINA CENTOMO 27
CICERO CLAUDIO CICERO 275
CICERO ROBERTO D’AMORE 82
CICERO LOREDANA ZEZZA BOCCHESE 82
CICERO MATTEO COMITO 69
CICERO SERGIO MAISTRELLO 50
CICERO ALBERTO BORDIGNON 46
CICERO ANNA PERTEGATO 33
CICERO LUCIANO ZANIN 27
CICERO LAURA ROMITO 22
CICERO NICOLA SANDANO 18
CICERO BETTY DAL CORTIVO 17
CICERO ADRIANO CAROLLO 15
CICERO MARTA CASTEGNERO 14
CICERO GIANLUCA FRIGO 14
CICERO FRANCESCO DALLA TOMBA 12
CICERO CARLA BALDESCHI detta LUISIANA 11
CICERO GIUSEPPE BOVE 7
CICERO SHEQERE GOBJA CASA detta CLAUDIA 7
CICERO RENATO SASSO 7
CICERO NICOLA BACCARIN 6
CICERO PAOLA CASAROTTO 5
CICERO MASSIMO BONETTO 4
CICERO ALESSANDRA POZZA 3
CICERO LAURA CIBINEL 2
CICERO ROLANDO GAINO 2
CICERO TIZIANA PESERICO
CICERO FEDERICO PIERI
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. STEFANO GIOVANNI BOSCHIERO 104
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. MASSIMO OMERINI 68
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. ALESSANDRO CEGALIN 55
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. KATIA BIASIOLO 49
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. LUCIO VICENTINI 41
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. ELISABETTA MANIGLIO 38
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. MARIO MARCO CALVELLI 36
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. TURI SAMBO 27
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. SIMONA ERARIO 26
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. MAURO CASALIN 23
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. ANTONIO LANGELLA 23
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. MASSIMO BIASUTTO 14
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. FILIPPO FORNASA 13
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. LUCIA MENIN 11
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. MASSIMILIANO PIVA 10
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. LAURA TORLI 8
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. CARMEN GASPARINI 7
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. SIMONA DARÒ 4
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. SARA NORELLI 4
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. NICOLA ZAMBON 4
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. ARABELLA RUCCO 4
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. MARINELLA CARBONIERO 3
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. GIANCARLO AUQUE DE SILVESTRI 3
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. MARCO CRIPPA 2
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. SAMUEL GUIOTTO 2
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. ELISABETTA ADA LANGELLA 2
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. MIRIAM TARANTINO 1
VI.AI VICENTINI-POPOLO DELLA FAM. GIOVANNA CAROLLO 1
LEGA ROBERTO CIAMBETTI 257
LEGA MATTEO CELEBRON 217
LEGA CRISTINA TOLIO 176
LEGA JACOPO MALTAURO 146
LEGA ANDREA PELLIZZARI 103
LEGA ROBERTA ALBIERO 91
LEGA SILVIA MAINO 87
LEGA FILIPPO BUSIN 66
LEGA MATTEO REGINATO 64
LEGA MARCO MOLINARI 60
LEGA EVA PRANOVI 48
LEGA GIORGIO GIANELLO 47
LEGA FRANCA MATTIELLO 46
LEGA GIOVANNI GASPARI 43
LEGA CORINNE SASSO 40
LEGA IRENE FRANCESCHINI 33
LEGA LORENZO LIBONDI 27
LEGA GIUSEPPE RACANO 25
LEGA MONICA MARCON 21
LEGA MARIA SIBILLA VALENTE 21
LEGA ALBERTO MAGNABOSCO 19
LEGA ALESSANDRO DROSERA 18
LEGA STEFANO SARTORI 17
LEGA ALBERTO LAZZARIS 13
LEGA UMBERTO PITTON 13
LEGA ANTONIO ZANCAN 13
LEGA DAVIDE BULGARELLI 12
LEGA CLAUDIA POSENATO 11
LEGA IREN BARANYI 10
LEGA LUCA NOBILI 8
LEGA LUCIANO BATTISTELLO 7
LEGA VALERIA ARCUDI 2
FRATELLI ITALIA MATTIA IERARDI 85
FRATELLI ITALIA STEFANO SCALABRINO 61
FRATELLI ITALIA DANIELE PEDRAZZOLI 53
FRATELLI ITALIA GIORGIO MONTANARI 50
FRATELLI ITALIA ELEONORA GARZIA 37
FRATELLI ITALIA LUIGI ARUTA 35
FRATELLI ITALIA FABRIZIO MASSARO 32
FRATELLI ITALIA SARA DELFINO 23
FRATELLI ITALIA ELISA CAVALLI 21
FRATELLI ITALIA ROSA SIGILLO’ 19
FRATELLI ITALIA MARCO BORTOLAN 17
FRATELLI ITALIA MARTA MARAN 16
FRATELLI ITALIA SILVIA MURARO 16
FRATELLI ITALIA SABINA ROSA 14
FRATELLI ITALIA RAFFAELE CINNELLA 13
FRATELLI ITALIA EUGENIO MAROTTA 12
FRATELLI ITALIA FABIO SUELLA detto “FORMICA” 10
FRATELLI ITALIA PAOLA MENEGHETTI 9
FRATELLI ITALIA FRANCESCA LOTTO 8
FRATELLI ITALIA ENRICO MAGRI 7
FRATELLI ITALIA BARBARA POVOLERI 6
FRATELLI ITALIA STEFANO CAVICCHIOLI 6
FRATELLI ITALIA TANIA COCCO 5
FRATELLI ITALIA MARIA DE BUONO 5
FRATELLI ITALIA CRISTEL CONTE 4
FRATELLI ITALIA LEONARDO BAU’ 3
FRATELLI ITALIA MARCO GIULIATO 2
FRATELLI ITALIA ROMINA PESAVENTO 2
FRATELLI ITALIA PATRIZIA MENTI 2
FRATELLI ITALIA ELENA FISCATO 1
FRATELLI ITALIA PAOLO PULLIN 1
FRATELLI ITALIA MAGDA STANKUSOVA dette “MAGDA”
GRANDE NORD GIORGIO BRUSAROSCO 7
GRANDE NORD ROBERTO MOSELE 5
GRANDE NORD ELENA ALBANELLO 4
GRANDE NORD GIULIO PROFESSIONE 4
GRANDE NORD TIZIANO BORTOLIERO 3
GRANDE NORD ORNELLA CAROLLO 3
GRANDE NORD ANGELO LUCCHINI 3
GRANDE NORD GIORDANO PILOTTO 3
GRANDE NORD ANDREA TODESCO 3
GRANDE NORD GIUSEPPE CALGARO 2
GRANDE NORD NICOLETTA CALGAROTTO 2
GRANDE NORD LUISA CAROLLO 2
GRANDE NORD GIULIA GUERRA 2
GRANDE NORD ELENA ZOSO 2
GRANDE NORD NICOLA GUERRA 1
GRANDE NORD ALESSANDRO MARINI 1
GRANDE NORD SISSY CALGARO
GRANDE NORD LUIGI CAMPANA
GRANDE NORD IVANA CATTELAN
GRANDE NORD MICHELANGELO DALLA FRANCESCA CAPPELLO
GRANDE NORD EDOARDO GEMO
GRANDE NORD MARIA TERESA MACULAN
GRANDE NORD FRANCESCO NICOLI
GRANDE NORD IVANO NOSILIA
GRANDE NORD ILARIA PROFESSIONE
GRANDE NORD BRUNO GIUSEPPE SALAMON
GRANDE NORD CLARA SCAMPORRINO
GRANDE NORD GEORGIA TRETTO
GRANDE NORD GIORGIO TRONCA
GRANDE NORD LAURETTA VIERO
GRANDE NORD VALTER ZAGOTTO
GRANDE NORD ANTONIO ZANCHIN
POTERE AL POPOLO ENRICO DELLE FEMMINE 29
POTERE AL POPOLO ENRICO ZOGLI 21
POTERE AL POPOLO MORTEZA NIROU 18
POTERE AL POPOLO RITA CARMELA ROMEO 14
POTERE AL POPOLO ALFREDO SPANO 12
POTERE AL POPOLO FILIPPO ROMEO 11
POTERE AL POPOLO ADRIANA MARIGLIANO 10
POTERE AL POPOLO ELENA AMBROSINI 8
POTERE AL POPOLO MARIA TERESA FABRIS 8
POTERE AL POPOLO IRENE RUI 7
POTERE AL POPOLO ANTONINO PEDALINO 7
POTERE AL POPOLO ARNALDO CESTARO 6
POTERE AL POPOLO LAURA BAGHIN 5
POTERE AL POPOLO MARCO ORLANDI 4
POTERE AL POPOLO PAOLO CONSOLARO 3
POTERE AL POPOLO PAOLA GIRARDELLO 1
POTERE AL POPOLO RAFFAELE D’ALESSANDRO 1
POTERE AL POPOLO RITA ARMENI 1
POTERE AL POPOLO SERGIO LOVO 1
POTERE AL POPOLO MARCELLO LIMOLI 1
POTERE AL POPOLO ALESSANDRO FOGAGNOLI 1
POTERE AL POPOLO GIORGIO ENRICO DAL PONTE 1
SIAMOVENETO ANDREA LANGELLA 10
SIAMOVENETO ARIANNA BAROCCO 9
SIAMOVENETO ELISABETTA CHIODI 5
SIAMOVENETO SARAH COLPO 4
SIAMOVENETO MASSIMO GAZZANI 4
SIAMOVENETO ANDREA RIGON 4
SIAMOVENETO GIULIO CHIODI 3
SIAMOVENETO MARCO MAGRIN 3
SIAMOVENETO BARBARA RIZZO 3
SIAMOVENETO SALVATORE DURANTE 2
SIAMOVENETO MATTEO FAGGIONATO 2
SIAMOVENETO MARIA ILDA CARINO 1
SIAMOVENETO MIRKO COLPO 1
SIAMOVENETO LISA STERCHELE 1
SIAMOVENETO MARCO BUSATO
SIAMOVENETO ALAIN CARINO
SIAMOVENETO ENRICO CAVALIERE
SIAMOVENETO RICCARDO MAGGIOLO
SIAMOVENETO LARA MICHELETTO
SIAMOVENETO FEDERICA MUSCO
SIAMOVENETO RENATA LINA ROSSATO
SIAMOVENETO SARAH SPEGGIORIN
SIAMOVENETO MASSIMILIANO TASIN
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