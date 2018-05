Elezioni amministrative 2018 a Vicenza: l'ordine delle liste

Oggi pomeriggio nella sala Bernarda di Palazzo Trissino la commissione elettorale circondariale di Vicenza ha eseguito, alla presenza dei delegati di lista, il sorteggio per la posizione dei candidati sindaci e delle relative liste nella scheda di voto, nel manifesto elettorale e per l'assegnazione degli spazi pubblici destinati alla propaganda.

Questo l'ordine del sorteggio: Bano Leonardo (No privilegi politici); Dalla Rosa Otello (Partito democratico Otello Dalla Rosa sindaco; Quartieri al centro Dalla Rosa sindaco; Da adesso in poi Vicenza capoluogo; 5. Coalizione civica per Vicenza; 6. Vinova Dalla Rosa sindaco); Rucco Francesco (Forza Italia Berlusconi per Vicenza; #RuccoSindaco; Cicero... Impegno a 360°; Vicenza ai Vicentini Popolo della Famiglia; Lega Liga Veneta Salvini; Fratelli d'Italia); Equizi Franca (Confederazione Grande Nord); Albertin Filippo (Potere al popolo!); Maroso Andrea (Siamo Veneto Vicenza).

