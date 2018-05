Elezioni a Vicenza: tutti i candidati sindaco e le liste con i nomi

I termini per consegnare le liste con i candidati sindaci e consiglieri sono scaduti sabato alle 12. In totale sono sei i pretendenti alla poltrona di primo cittadino del Comune di Vicenza. Fuori il Movimento 5 Stelle che non ha ricevuto il via libera dallo staff nazionale a utilizzare il simbolo. Salvo decisioni dell'ultima ora i pentastellati berici non potranno quindi correre alle elezioni del 10 giugno.

Ecco tutti i candidati sindaco le liste con i nomi dei pretendenti alla poltrona di consigliere comunale.

OTELLO DALLA ROSA (CENTRO SINISTRA)