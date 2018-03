Elezioni 2018: il centrodestra sbanca, M5S supera il Pd ovunque

Il vicentino, con l'80,34% dei votanti in Veneto è appena sotto Padova come percentuale di elettori che si sono recati alle urne. Un'affluenza che ha premiato il centrodestra e affossa il Pd che in tutti i collegi, sia Camera che Senato, arriva dietro al Movimento 5 Stelle. Ecco gli eletti e le percentuali dei primi e secondi candidati uninominali.

Camera

Nel collegio di Vicenza Pierantonio Zanettin (centrodestra) è eletto con il 47,37%, Caterina Bedin (M5S) seconda con il 23,7% e davanti alla candidata del centrosinistra Alessandra Marobin che prende il 19,6% dei voti.

Nel collegio di Bassano vince il centrodestra con Germano Racchella eletto con il 52,39%, a seguire Sabrina Fanton del Movimento Cinque Stelle, che arriva al 22,84% e Rosanna Filippin, candidata del centrosinistra, con il 18,40%.

Nel collegio di Schio il candidato di centrodestra Maria Cristina Caretta è eletta con il 50,83%, a seguire Luca Canale (M5S) con il 23,87%, e il candidato di centrosinistra Simone Cecchetto (18,73%)

Senato

Collegio di Vicenza: Erika Stefani candidata del centrodestra è eletta il 40,57%, seconda Liliana Zaltron del Movimento 5 Stella, che prende il 23,58% dei voti e Daniela Sbrollini (centrosinistra) con il 19,89%.

Collegio di Bassano: Vince Niccolò Ghedini (centrodestra) con il 51,99%, seguito da Barbara Guidolin (M5s) con il 24,13% e dal candidato del centrosinistra Giorgio Santini con il 18,06%.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)​