Elezioni 2018: tutte le liste e i candidati a Vicenza e provincia

C'è chi ritorna e chi va via e anche chi ha poca speranza di farcela. Con la chiusura di lunedì sera della presentazione delle liste elettorali comincia la sfida per le elezioni politiche di domenica 4 marzo. Molte le liste presenti e un sistema di voto che vedrà per la prima volta in azione il Rosatellum, quindi nuova legge elettorale e nuova scheda.

Son tre i collegi vicentini: Vicenza, Bassano e Schio. Il listino plurinominale è comune a tutta la provincia sia per la Camera che per Senato. Mentre in quello uninominale sono presenti i nomi dei candidati delle due coalizioni (centrodestra e centrosinista) e di tutti gli altri partiti per ogni collegio (tre collegi alla Camera e due al Senato)

CAMERA