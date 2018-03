Elezioni 2018, gli eletti vicentini

Sono 9 i parlamentari vicentini, due uomini e sei donne, che hanno conquistato un posto in Parlamento nella prossima legislatura.

CAMERA:

Nei collegi uninominali hanno avuto vita facile a Vicenza il forzista Pierantonio Zanettin, alla sua quarta legislatura, a Schio Maria Cristina Caretta, candidata con Fratelli d'Italia e presidente Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, e a Bassano il leghista Germano Racchella, ex sindaco di Cartigliano.

Nel proporzionale, hanno conquistato una poltrona a Montecitorio i leghisti Silvia Covolo, ex sindaco di Breganze, Erik Pretto, segretario provinciale del Carroccio, e la pentastellata Sara Cunial, nota per le sue posizioni novax.

SENATO:

Eletti solo con il proporzionale, i senatori vicentini della prossima legislatura saranno la veterana Daniela Sbrollini, del Partrito Democratico, l'ex candidata a sindaco di Vicenza, Liliana Zaltron e Barbara Guidolin, entrambe esordienti con la casacca dei 5 Stelle.