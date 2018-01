Elezioni 2018, chiuse candidature Pd: Sbrollini tornerà in Parlamento

Tra polemiche e rimandi si sono chiuse nella notte di sabato le liste del Partito Democratico per le elezioni di domenica 4 marzo. Le candidature ufficiali vedono due vicentini in pole position. Si tratta di Daniela Sbrollini e Filippo Crimì. La prima è capolista al Senato a Vicenza, il secondo è subito dietro a Lucia Annibali - che quasi sicuramente si sposterà in un altro collegio - alla Camera.

Entrambi sono nei collegi plurinominali. Il che significa che, per gli effetti della nuova legge elettorale, Daniela Sbrollini è l'unica a oggi ad avere la certezza delle rielezione, mentre per Crimì bisogna attendere che Annibali gli lasci il posto. Per gli altri vicentini la strada è tutta in salita anche alla luce del fatto che le proiezioni non lasciano speranza ai candidati nelle liste uninominali.

"Abbiamo chiesto due vicentini in parlamento e Renzi ha rispettato le promesse", ha dichiarato Daniela Sbrollini che a Vicenza corre anche per l'uninominale al Senato. "Mi hanno chiesto di metterci la faccia e ce la metto", ha aggiunto la politica ringraziando i colleghi di partito su Facebook: "Sono stati premiati questi anni di lavoro sul nostro territorio. È stato un lavoro di squadra! Io ce l’ho fatta grazie al sostegno di tantissimi di voi e della fiducia che mi ha rinnovato tutta la segreteria nazionale del partito! Adesso si riparte con più grinta di prima".