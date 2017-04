Scuola, Donazzan: "Gli insegnanti devono avere requisiti di attitudine e moralità".

Sul caso riportato dalla stampa dell’insegnante dell’istituto Rossi di Vicenza, che l’assessore regionale alla scuola, Elena Donazzan, interpella la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, e attraverso quest'ultima si rivolge anche al Ministro Valeria Fedeli proponendole "di avviare una riflessione più approfondita sul reclutamento degli insegnanti. Unitamente al titolo di studio, alla valutazione sulla capacità didattica, credo debba esserci anche un giudizio sulla probità e moralità del docente”.

L'assessore vorrebbe capire come sia stato possibile che il docente del Rossi abbia potuto insegnare: "Mi chiedo se non fosse possibile prevenire tale scabrosa situazione". Sottolinea poi come siano stati alcuni studenti a far emergere "i tratti scabrosi della vita del docente", una reazione che Donazzan interpreta come “una denuncia corale, quasi a chiedere agli adulti, a noi adulti responsabili del loro percorso educativo, di intervenire a fronte di una situazione inaccettabile”.