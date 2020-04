Vìola le misure anti Covid-19, multa per la Cunial. La deputata: «È falso»

Ieri 13 aprile i quotidiani romani hanno dato molta enfasi alla notizia che tra i fermati ai controlli delle forze dell'ordine istituiti per contrastare il diffondersi della epidemia da Covid-19 ci fosse anche la deputata bassanese Sara Cunial del gruppo misto. Secondo Repubblica.it la quarantenne, fermata sulla Via del mare che conduce a Ostia, una frazione romana sul litorale tirreno, sarebbe stata multata per violazione delle recenti disposizioni governative in materia di sicurezza sanitaria. «Ora - scrive ancora il quotidiano capitolino - la sua pratica è passata al Comando generale dei vigili urbani dove sarà deciso se oltre alla sanzione economica la Cunial sarà denunciata, visto che... ha tirato dritto per la sua strada... invece di fare dietrofront e tornare a casa». Per «il Messaggero» invece, altro quotidiano romano, il verbale sarebbe già stato compilato e la multa sarà recapitata a casa dell'onorevole «nei prossimi giorni». Cunial per vero parla della vicenda in termini diametralmente opposti: «Mi stavo recando presso il mio domicilio temporaneo. Ieri - spiega ai taccuini di Vicenzatoday.it - ho incontrato ben quattro posti di blocco compreso l'ultimo di cui si è parlato sui media: a differenza di quanto riportano alcune testate le cose sono andate in ben altro modo. Non ci sono mai stati problemi, ho sempre fornito alle forze dell'ordine i moduli debitamente compilati. E soprattutto è falso che sono stata multata. È chiaro che qualche cronista, non so come e non so bene perché, visto che i dati raccolti dalle forze dell'ordine sono tutelati dalle norme sulla privacy, è entrato in possesso o ha letto i moduli da me consegnati a qualche pattuglia e ha ricostruito i fatti in modo non corretto. Ma che ci vogliamo fare? Ci sono abituata, le mie battaglie in tema di vaccini e in tema di Xylella, di sanità pubblica, le interrogazioni scomode, danno fastidio in certi ambienti che contano. L'ho messo in conto da tempo. Io comunque non mi faccio intimorire. E poi, si sostiene che io stessi andando al mare? Mai visto il mare da quando sono una inquilina di Montecitorio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.