Daniela Sbrollini sarà in V Commissione Bilancio: "Al lavoro per il bene del Paese"

Si sono costituite oggi, giovedì 21 giugno, le commissioni permanenti di Camera e Senato. Con una nota la senatrice Daniela Sbrollini ha comunicato la sua nomina:

"In questa legislatura sarò componente della Commissione Bilancio del Senato (V Commissione permanente). Avrò l'opportunità di lavorare da vicino sui temi di politica economica, finanza pubblica e sul bilancio pluriennale dello Stato: aspetti decisivi e delicatissimi per la vita del nostro Paese. E' una grande responsabilità e voglio ringraziare il mio gruppo: cercherò di adempiere a questo nuovo ruolo con impegno, sensibilità e l'esperienza accumulata in questi anni di vita parlamentare. Sempre per il gruppo Senatori PD faranno parte con me della commissione i colleghi: Sen. Misiani, Sen. Manca, Sen. Marino.



Oltre a questo ruolo continuerò a seguire direttamente i temi dello sport in VII Commissione Cultura, continuando a mantenere il mio impegno come responsabile del dipartimento sport per il Partito Democratico. Finalmente, dopo oltre 3 mesi dall’elezione del Parlamento, prendono forma e cominciano l’attività le commissioni parlamentari: un tempo eccessivo dovuto alla formazione del nuovo Governo e all’incertezza della maggioranza in queste ultime settimane. Ora al lavoro per il bene del Paese!”