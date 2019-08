Crisi di Governo: Conte annuncia le dimissioni, Donazzan: "Al voto subito, con urgenza"

“Renzi non auguri del male al Nordest. Al voto subito, con urgenza: c'è bisogno di un governo in sintornia con il proprio popolo". Così la vicentina Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro del Veneto e Responsabile Nazionale Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia, interviene sul dibattito in corso in Senato sulla crisi di governo: “Su tutto ho trovato vergognose le parole di Matteo Renzi, che si augura che il Nordest sia penalizzato dai segnali di recessioni della Germania e da questa crisi di governo: un’equiparazione vergognosa, ancor più da un ex Presidente del Consiglio che proprio a Nordest in occasione delle elezioni europee 2014 ottenne il 43,53% dei consensi”.

“Parliamo di quello stesso Nordest che è la parte più produttiva e socialmente dinamica d’Italia, delusa dai governi di sinistra e che alle recenti elezioni ha riposto la propria speranza sui partiti cosiddetti sovranisti: a Lega e a Fratelli d’Italia è stato dato un ampio consenso che sarebbe già maggioranza, senza bisogno di accordi irrazionali o di patti scellerati” continua Donazzan.

“Questa crisi ha dimostrato che abbiamo bisogno di una maggioranza politica fatta di obiettivi da condividere e non di veti da contrapporre. Io non godo della recessione di un’altra nazione, meno che meno della Germania con cui le imprese venete lavorano, e non auguro la povertà al popolo tedesco perché questo è il mio essere europeista: sono invece indignata da quei politici italiani che hanno gioito all’aumento dello spread, che hanno paventato la debolezza del sistema Italia pur di favorire un loro improbabile ritorno nella stanza dei bottoni. È tempo di tornare al voto, con urgenza: c’è bisogno di un Governo coeso politicamente e in sintonia con il proprio Popolo” conclude l’assessore regionale.