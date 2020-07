Covid-19, cena con l'imprenditore contagiato: tampone negativo per Joe Formaggio

"Ho ricevuto oggi pomeriggio l'esito anche del secondo tampone a cui mi sono sottoposto martedì mattina. Come il precedente anche questo ha dato esito negativo: non sono stato infettato dal Covid19". Ad annunciarlo Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, finito suo malgrado al centro delle cronache relative ad un nuovo focolaio di contagio sviluppatosi tra la Serbia e il vicentino.

"A quanto mi risulta nessuna delle persone che come me erano alla festa di compleanno a Gambellara sono state infettate dall'imprenditore finito ai disonori della cronaca perchè, pur febbricitante, era passato a salutare - spiega Formaggio - in queste giornate ne ho sentite e lette di tutti i colori sul suo conto. Io mi limito a fargli un grande augurio di pronta guarigione".

"A quelli che hanno usato il suo comportamento certo per nulla prudente, per cercare di attaccare me - conclude Formaggo - dico solo che io non mi abbasserò mai ad usare la salute come terreno di battaglia politico o elettorale. Credo che chi gufava o ironizzava sul mio conto e su altri commensali presenti, tutti distanziati come prescrivono legge e buon senso, durante la cena, si quelifichi per ciò che è: uno sciacallo. Noi rispondiamo con il sorriso a gente talmente meschina da usare un dramma di una persona e di una famiglia, a cui va il mio abbraccio ideale".